“韓國是恩人”“應互相讓步”……韓日慶典初現希望之芽. September. 30, 2019 07:56. . 28日至29日，在日本東京日比谷公園舉行了韓日慶典活動。該活動始於2005年，當時正值韓日建交40周年，根據兩國外交部長達成的協議，該活動從2009年開始每年舉行壹次。在韓日關系處於建交以來最惡劣狀況的情況下，韓日經濟人會議於24日、25日在首爾舉行，接著又在東京如期舉行鞏固兩國友誼的民間活動，意義深遠。 今年是第11次韓日慶典，因為韓日關系的不便，人們曾懷疑該慶典能否正常舉行。但是，韓國發育殘疾人管弦樂團“心連心”等兩國的文化藝術團體表示，越是這種時候越需要交流，踴躍上前。得益於此，體驗韓服和制作韓文環保購物袋的活動時間達到了80∼90分鐘，韓日慶典比往年更加熱鬧。在這次活動中，日本人對韓國文化的關心間接地確認了希望恢復兩國關系的當地輿論，這壹點令人鼓舞。 本月11日內閣改組中出任國土交通大臣赤羽壹嘉在開幕詞中強調：“韓國是把文化傳給日本的恩人國家”，“政治人士應該為韓日友好關系進行對話。”用韓語介紹名字和職務、對韓國表現出親近感的日韓議員聯盟幹事長川村丈夫也表示：“即使政治、外交上處於困難狀態，民間交流也應該持續下去。”韓國駐日本大使南官杓也表示：“韓日兩國間的困難關系只是暫時的問題”，“如果這種關系不能繼續下去、需要改善的話，盡早改善對兩國都有好處。” 日本自民黨的第二把手、幹事長二階俊博27日在接受電視臺采訪時說，“為了圓滿的外交，韓國也有必要努力，但首先日本可以伸出手作出讓步的就應該做出讓步”，也引人關註。兩國政界高層人士的這種願望不應止步於政治修辭，而應該發展成為改善關系的實質性對話。在世界經濟難以預測的情況下，由於貿易依存度高，而且因分工體系緊密相連的兩個鄰國韓國與日本，為了兩國國民，應堅決避免反目成仇長期化。

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