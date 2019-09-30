如果不猶豫被討厭. September. 30, 2019 07:56. by 金聖京記者 tjdrud0306@donga.com. “善良的女人可以去天堂，但壞女人可以去任何地方。”—《大都市(Cosmopolitan)》雜誌前傳奇主編海倫•格蕾•布朗 只要一有時間，作者就以流浪者自稱，並到處瞎晃蕩。特別是“胡同遊”，只要下定決心，隨時都可以出遊。徘徊觀望的是到處掛的各種文字。店名，就連門口懸掛的字也不會放過。因為文章主人的個性和品性會在不知不覺中顯露出來，所以讀起來很有意思。如果在鐘路街頭漫步，甚至可以看到具有數十年歷史的教保文庫、光化門、字版的銘文。“不作準備，就是在準備失敗”，鐘路消防局的橫幅也讓人印象深刻。 三清洞是無論何時去逛都有很多舒適的胡同的地方。作者選擇了對面的胡同，而不是經常走的路。正如被指定為美麗道路的傳聞一樣，這裏充滿了美麗的風景。望著花盆，擡頭一看，被白色遮擋的店鋪門上，哥特體略帶挑逗性的文章瞬間吸引了人們的視線。“善良的女人可以去天堂，但壞女人可以去任何地方。”上傳到在社交網絡服務(SNS)上，出現了這樣那樣的留言。知情人稱，這是電影《德爾瑪與路易斯》中的經典臺詞。有人說是吉姆•斯坦曼的歌曲名。即使有始祖，但無論是誰，如果因為內心的深切共鳴而引用了那段文字，那實際上是我的聲音。 不僅是女人，任何想要順應他人期待的善良的人都會受到反復的自我壓迫。只要偶爾不猶豫被討厭，生活的選擇範圍就會更加廣闊。突然間，我腦海中閃現出百丈(720~814年)禪師所說的“明了我受的果報，清楚知道這個果報，是過去什麽業因感得的”的因果不昧。

한국어