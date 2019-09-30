讓泰國沸騰的K-POP演唱會和韓流內容. September. 30, 2019 07:56. by 李雪 snow@donga.com. 9月28、29日，泰國曼谷因韓流熱潮而沸騰。CJ ENM29日表示，在曼谷最大的公演場沖擊競技場和沖擊國際展示場舉行的為期兩天的“KCON 2019泰國”聚集了4.5萬多名觀眾，盛況空前。 KCON是宣傳韓流的世界最大規模的活動。2012年在美國加利福尼亞首次開始，之後在法國、澳大利亞、墨西哥、阿聯酋等地與韓流粉絲進行交流。今年繼日本東京(5月)、美國紐約(7月)、美國洛杉磯(8月)之後，在泰國舉行了第四次活動，結束了日程。 為期兩天的演唱會在沖擊競技場舉行，來自東南亞各地的韓流粉絲將競技場圍了個水泄不通。入場前演出現場前排起了長長的隊伍，看不到盡頭，大幕拉開後，現場觀眾一片叫好聲。 GOT7、Golden Child、金在煥、Nature、The Boyz、Boy Story、Everglow、X1、Oneus、ITZY、(女子)孩子們、Ateez、Bvndit、Verivery、Stray Kids、IZ*ONE、AB6IX、請夏等18個組合登上舞臺進行表演。 除演唱會外，還進行了美容、美食、生活方式等各個領域的節目。考慮到去年在泰國活動中，10、20多歲的女性觀眾達到88%，所以準備的《KCON Girls》獲得了很好的反響。(女子)孩子們、請夏、ITZY等女藝人表演了脫口秀、化妝演示、舞蹈和歌曲，贏得了女粉絲的熱烈掌聲。 由Influencer(包括但不限於明星)參與的《創作者空間》也吸引了人們的視線。泰國是手機用戶數多於互聯網的移動強國。訂閱者達185萬名的創作者高退坰、展現K-POP舞蹈的泰國創作者Ob1jellopy等登臺活躍了氣氛。在活動前一天舉行的出口洽談會上，來自東南亞地區的78家企業出席洽談，進行了400項商談。 第一年的2012年，KCON的觀眾人數為1萬名，今年該活動吸引了29萬多人參與。累計觀眾人數超過110萬人次。全權負責KCON的CJ ENM音樂內容本部長申亨寬(音譯)表示：“在通過KCON傳播韓國文化信息的同時，還幫助與韓流相關的企業進軍世界。明年也會在多個地區開設KCON，與世界溝通交流。”

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