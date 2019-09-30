日本自民黨二號人物：“能向韓國讓步的就該讓步”. September. 30, 2019 07:56. by 常駐東京記者 朴亨俊、常駐華盛頓記者 李正恩 lovesong@donga.comlightee@donga.com. 日本執政黨自民黨第二號人物、幹事長二階俊博就惡化的韓日關系表示：“為了圓滿的外交，韓國也有必要努力，但首先日本可以伸出手作出讓步的就應該做出讓步。” 據報道，二階俊博前壹天在衛視東京BS電視臺錄制節目時作出上述表示。他還強調：“我們應成為更加成熟的人，不能沒有好好聽韓國的話並進行應對的度量。” 二階俊博是安倍晉三政權的核心人物，他提及“向韓國讓步”實屬罕見。雖然他被認為是代表性知韓派人士，但他在7月底拒絕了為要求推遲出口限制規定而訪日的韓國國會議員團的面談邀請，表現出了迎合安倍政權對韓強硬基調的姿態。東京壹名外交消息人士謹慎地表示：“雖然這被解釋為是韓日關系的積極信號，但將其視為安倍政權轉向的信號，還為時尚早。” 美國國務院高層官員26日（當地時間）就美國為消除韓日矛盾的作用表示，“不是說看不見，就認為我們不關心”，強調了美國在幕後的作用。他同時表示，“韓國和日本應盡快解決這壹問題”，重申韓日應該自行尋找解決方案。 根據美國國務院27日分發的資料，該高層官員26日在紐約舉行的聯合國大會印度太平洋懸案相關新聞發布會上，對於有關美國在韓日矛盾中的作用的提問反駁稱，“雖然有主張稱，因為沒有眼睛看得到的活動，所以認為我們對此沒有在意、袖手旁觀，這完全不符合事實”。

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