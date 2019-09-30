特朗普遭彈劾調查，殃及蓬佩奧. September. 30, 2019 07:57. by 常駐華盛頓記者 李正恩 lightee@donga.com. 有跡象顯示，引發對美國總統唐納德·特朗普進行彈劾調查的“烏克蘭醜聞”可能會殃及美國國務卿邁克·蓬佩奧。如果白宮和烏克蘭政府進行不合適的接觸過程中出現國務院高層官員參與的事實，預計將對正在權衡是否參加參議員競選的蓬佩奧的政治生命造成相當大的打擊。 美國眾議院外交委員會27日（當地時間）發出傳票，要求蓬佩奧提交有關“烏克蘭醜聞”的資料。民主黨24日開始彈劾調查後，向總統親信蓬佩奧發出了第壹份傳喚函。作為這壹事件的核心幕後人物，總統的私人律師、前紐約市長魯道夫·朱利安尼在接受媒體采訪時說，“與烏克蘭人士會晤時，得到了國務院的幫助”。對此，議會要求國務院提交麽9日出現相關疑惑開始的相關資料。但是蓬佩奧在議會要求的最後期限26日之前沒有做出回應。 蓬佩奧26日在紐約聯合國大會記者招待會上回答有關提問時說：“國務院官員采取的行動是恰當的。這與政府壹直堅持的目標完全壹致。”

한국어