柳賢振“吝嗇投球”，成亞洲首位占據平均自責分榜首的球員. September. 30, 2019 07:57. by 趙應亨記者 yesbro@donga.com. 100年前，獲得美國職業棒球大聯盟平均責任失分第一名的選手是華盛頓參議員隊(現明尼蘇達雙城隊)的傳奇投手沃爾特•約翰遜，他的記錄為1.49。約翰遜於1946年去世，享年59歲，但他的紀錄卻永遠留了下來。在美國職業棒球大聯盟網站上，甚至可以詳細確認1876賽季的記錄。預計，在美國職業棒球大聯盟歷史上“韓國怪獸”柳賢振(32歲•洛杉磯道奇隊)的名字也將永遠被記錄在案。 柳賢振在29日與舊金山隊的客場比賽中，常規賽季最後一次先發上場，完成7局無失分好投，本場過後他的賽季平均責任失分定格在2.32這一數字上，事實上已經確定了本賽季美國職業棒球大聯盟的平均責任失分頭名位置。因為排名第二的紐約大都會隊的雅各布•迪格倫(2.43)已經完成了本賽季最後一次首發登場的比賽。亞洲出身的投手獲得平均自責分頭名，柳賢振是第一個。日本野茂英雄在1995年創下的亞洲投手最低平均責任失分(2.54分)記錄也在24年後被改寫。 道奇隊以2比0獲勝，取得賽季第14勝(5負)的柳賢振當天投出97個球，只讓對手擊出5個安打，並抓住了7個三振。面對意識到自己而選擇派上全部右撇子擊球手的舊金山隊，從第1局到第4局1人出局，連續10次讓對方擊球手以一般擊球告終，並從比賽初期開始展開了壓倒性的投球。雖然在第4局和第5局出現了失分危機，但是通過引導騰空球和地滾球度過了危機。柳賢振在第7局2人出局的情況下，讓喬伊•裏卡德三振出局，成功點綴了本賽季的結局。扔向裏卡德的最後一球，正是本季他像“傳家寶刀”一樣靈活運用的變速球。 在23日與科羅拉多洛基山隊的比賽中，柳賢振在出場時擊出了自己進軍美國職棒大聯盟的首記本壘打，並獲得了“貝比柳”的綽號，他在29日制造出決勝分在擊球位上表現也十分活躍。在0比0戰平的第5局2人出局3壘有人的情況下，抓住對方首發投手羅根•韋伯投出的149公裏直線球，率先擊出了適時安打。 柳賢振正在美國職業棒球大聯盟中度過職業生涯中的最佳賽季。他代替賽季開始時因傷缺陣的克萊頓•克肖，在與亞利桑那響尾蛇隊的揭幕戰中首發出場。揭幕戰首發出場是“球隊王牌”的象征。5月8日，他在與亞特蘭大隊的比賽中取得了個人第2次美職棒大聯盟完封勝利。在5月一個月的6場比賽中，平均責任失分僅0.59的他，自出道後首次被選為“本月最佳投手”。7月10日，他作為韓國選手首次以首發投手的身份參加了全明星賽。雖然在8月連續4場比賽都陷入低迷，但9月最後3次出場時，以幹凈利落的投球贏得了美國職業棒球大聯盟的平均責任失分頭名位置，預告了季後賽的活躍。柳賢振將在下月5日舉行的分區賽第二輪比賽中首發出場。 柳賢振表示，“本季一直想健康地在30場左右的比賽中首發出場，最終完成29次出場，實現了目標。平均責任失分第一名是意想不到的驚喜。”在回答有關國家聯盟賽揚獎的問題時，他說：“迪格倫完全有資格獲獎(賽揚獎)。他在脫三振和投球局中取得了好的結果”，表現出謙遜的樣子。

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