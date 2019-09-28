銷售36年的腸胃藥中有致癌推定物質，必須盡快驗證安全性. September. 28, 2019 09:27. . 食品醫藥品安全處26日暫停銷售在韓國市場上銷售的“ZANTAC（善衛得）”“CURAN片”等269種腸胃藥。這是因為在腸胃藥原料雷尼替丁中檢測出致癌物質N-二甲基亞硝胺（NDMA）超標（0.16ppm）。自美國食品醫藥品安全廳14日宣布在雷尼替丁中檢測出微量N-二甲基亞硝胺後，食藥處先後兩次對7種含有雷尼替丁原料的藥品進行了全面調查。即使是同樣的藥物，根據生產編號的不同，在0∼53.5ppm之間存在很大偏差，但在7種藥品中無壹例外地檢出了N-二甲基亞硝胺。 N-二甲基亞硝胺屬於國際癌癥研究所分類的2A級致癌物質，很容易暴露在吸煙、海鮮料理等日常生活中。如果短期內服用，發生癌癥的可能性也很低。但是，由於對反流性食道炎、胃潰瘍等疾病經常開具處方，目前服用的患者就多達144萬人，使用十分廣泛和經常。慢性病患者為了預防胃炎，經常服用處方藥。更何況，原創藥“ZANTAC”已上市36年，長期以來使用十分廣泛，因此令很多消費者出現擔心。食藥處表示，將成立“雷尼替丁對人體影響評估委員會”，調查對人體的影響，盡快驗證安全性，消除國民的不安。 此次檢測出N-二甲基亞硝胺的雷尼替丁有壹種國產藥、印度和西班牙產等6種進口藥。由於進口原料、藥品依靠當地制造企業的自身安全性檢驗，因此即使更換制造工藝或出現問題也很難了解。食藥處不應只使用外國機構宣布後才停止銷售的馬後炮，而應加強原料醫藥品的事前管理。 正如纈沙坦高血壓藥和雷尼替丁腸胃藥風波所顯示的那樣，如果食藥處不具備專業性，將對國民健康和制藥行業造成巨大的損失。

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