去獲得世界最棒動物福利“AZA”認證的愛寶樂園動物園玩吧！. September. 28, 2019 09:27. by 龍仁=申熙哲記者 hcshin@donga.com. 26日上午10點，在京畿龍仁愛寶樂園動物園見到的1990年出生的大象“長鼻子”將鼻子伸到4米高的“滑輪”上，將裏面的幹草不斷地放入自己的嘴裏。上月設置的該裝置是為了預防大象只吃地上的食物時鼻子肌肉變硬的癥狀。誘導鼻子肌肉發達，伸出鼻子時還能確認口腔和牙齒健康。隨後，長鼻子前往20米外的一處人工構築物中尋找隱藏的食物。走到附近可以洗澡的窪地，以橢圓形形態行走，長鼻子的移動距離很快就超過了40米。這是旨在增加有限空間動物活動量的“行動豐富化計劃”的一部分。一天的工作結束後，長鼻子在室內宿舍接受從腳趾甲到耳朵的細心管理。除了基本膳食外，還要吃綜合維生素和鈣，為了牙齒健康，還經常咀嚼生竹。大象負責飼養員朴正旭(音)解釋說：“正在和獸醫進行定期健康檢查，通過大小便不斷確認其身體狀態。”愛寶樂園希望將動物園發展成為“安全的棲息地”，而不是單純的“展覽館”，這一努力正在取得成果。本月8日，愛寶樂園動物園獲得了只有具備全世界最高水平的動物福利運營系統才能得到的“美國動物園•水族館協會(AZA)”認證。在北美2800多個動物機構中，獲得AZA認證的不到10%。而在亞洲只有韓國(愛寶樂園、首爾大公園)、新加坡、香港等5處。愛寶樂園自1976年成立以來，積累了40多年的運營經驗，為了進一步提高動物福利水平，申請了AZA認證。 為了應對AZA相關人士的現場調查，愛寶樂園從2017年開始就做好了AZA認證準備。 引進了可以與大企業人事系統媲美的動物個體記錄管理系統“ZIMS”，提高了動物個體的針對性管理能力。以所謂的“族譜”為基礎，在繁殖時盡量減少遺傳缺陷，考慮自然哺育與否、集體生活經驗等因素，減輕動物的壓力。當天，在愛寶樂園動物園，人們親眼看到了動物園為動物福利所做的各種努力。負責飼養長頸鹿的飼養員擁有多種桶，從打孔的圓形桶到蜂窩模樣的桶等。這是為了讓長頸鹿不斷移動40~50厘米長的舌頭的遊戲工具。因為只有舌頭動起來，唾液的分泌才會增多，消化才會順暢。長頸鹿的室內宿舍墻上還貼著可以自己撓背的抓癢器。長頸鹿負責飼養員鄭宇柱介紹說，長頸鹿會很快厭倦新的遊樂設施，因此按月、周制定計劃表，進行改變。熊貓受到了動物園最高的VIP待遇。為樂寶(2012年生)、愛寶(2013年生)等2只大熊貓提供了7000平方米的用地，還設有單獨的健康檢查室和分娩室。為了只選擇新鮮竹子食用的樂寶和愛寶，每周兩次從慶尚南道河東空運800公斤竹子，並保管在冷藏室。每天確認大小便量和睡眠時間，及時掌握它們的健康狀況。此外，為了虎、獅子、熊等猛獸進行的嘗試也很引人註目。此外，還特別制作了用木頭做成的床鋪，為幫助健康管理，強化後腿肌肉準備了多種多樣的項目。動物園方面還努力將營養劑藏在雞胸肉裏，在飲水臺上放上電解質，補充不足的營養。為了年老的猛獸，還會找牛生肝等特色食物讓它們吃。愛寶樂園在瀕危物種保護和繁殖方面也得到了AZA的認可。愛寶樂園動物園現有140多種動物，1600多只動物，僅國際瀕危物種(CITES)一、二級動物就有80多種，占總數的60%。其中，過去5年間繁殖的瀕危物種有10多種，30多只。愛寶樂園是韓國國內唯一一處成功繁殖出獵豹、金絲猴、金頭獅面狨(學名：Leontopithecus chrysomelas)等動物的動物園。愛寶樂園從2004年開始為了兒童運營著體驗學習項目“動物愛心團”。每年有2500多名兒童和飼養員一起正確理解動物，共度有意義的時光。愛寶樂園動物園獸醫尹勝熙(音)表示：“我們堅信只有動物健康幸福，才能讓看到動物的人變得幸福。將強化保護瀕臨滅絕物種，作為可以培養對動物的正確認識的安全棲息地的功能。”

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