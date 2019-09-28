雖然不漂亮但是很可愛，被“111歲紅發少女安妮”所迷住. September. 28, 2019 09:27. by 金志映 kimjy@donga.com. 位於首爾城東區首爾林2路的Galleria foret MMM決定把目前正在舉行的展示會“我的名字是紅發安妮”的結束時間從10月末延長到明年4月。因為遊客們的腳步絡繹不絕。對於展示以“紅發少女安妮”為素材的插圖、繪畫、影像等看點，從“以前的記憶湧上心頭，很感動”開始，到“最近雖然很累，但明朗的安妮的樣子給了自己很大安慰”等鑒賞後記接二連三地出現。負責企劃的“媒體和藝術”方面介紹說：“平日平均每天有1000人左右訪問，周末則超過1500人。”《紅發少女安妮》熱風盛行。《紅發少女安妮(也叫《綠山墻的安妮》)》是加拿大小說家露西•莫德•蒙哥馬利(1874~1942年)在1908年出版的小說，講述了一個孤兒少女被經營農場的兄妹不小心領養後發生的故事。因豐富的想象力，無論對方是誰都能直言不諱地說話的紅發少女成為了兒童和青少年以及成人都喜愛的角色。不只是展覽受到歡迎，原著小說的反應也很好。雖然出版已有111年歷史，但《紅發少女安妮》在教保文庫暢銷小說領域排名第一(26日為準)。摩登出版社出版的這本書還收錄了日本動畫片原畫。這些畫是上世紀80年代國內電視上播放的，讀者們普遍反映“召回了回憶”，反響很熱烈。摩登出版社代表張英載(音)解釋說：“購買書籍的人中，40多歲的女性占多數。看來是引起小時候鄉愁的故事和畫刺激了讀者。”該書在4個月內銷售了10萬冊，根據青少年希望閱讀原作的要求，本月初出版的英文版也在2周內售出了3000冊。把小說搬上影像的電視劇也成為了話題。Netflix憑借電視劇《紅發少女安妮》第一季和第二季的人氣制作了第三季，預計今年下半年公開。小說家白英玉談到《紅發少女安妮》如此受歡迎的原因時表示：“因為生活在不確定的時代。”她3年前出版的隨筆《紅發少女安妮話語集》至今已售出35萬冊，並一直廣受歡迎。白作家表示：“我們現在所處的時代是無法區分誰是善人還是惡人，‘因果報應’無法運作的時代。因為社會需要帶著矛盾的概念生活，所以即使是小說，也會被善良的人獲得幸福穩定的結局的經典作品所吸引。”個性強但心地善良的少女在照顧自己的兄妹的幫助下接近夢想的內容雖然是典型的結構，但是對於在艱難變化的世界裏感到疲勞的21世紀讀者來說，這是一種穩定感。也有分析稱，隨著“女性敘事”受到關註，安妮的魅力再次被關註。翻譯了《紅發少女安妮》的朴惠媛(音)表示：“成為《紅發少女安妮》背景的時代是女性期待成熟、順從的時代，當時的小說是女性在社會中實現自我突破的時期。”小說《紅發少女安妮》描寫了解放當時被壓迫女性形象的進取和獨立的女性形象，被解釋為與強調女性主體重要性的最近幾年的社會變化相吻合。

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