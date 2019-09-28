表示“擊球感覺不太好”的許美貞抓下9支小鳥球，領先印第安納女子賽首輪. September. 28, 2019 09:26. by 安勇植=高爾夫專門記者 ysahn@donga.com. 許美貞(30歲•照片)向著美國女子職業高爾夫(LPGA)巡回賽本賽季第2個冠軍(總計4勝)邁出了堅實有力的一步。27日，印第安納女子錦標賽(總獎金200萬美元•約24億韓元)在美國印第安納州印第安納波利斯的磚廠交叉口高爾夫俱樂部(72桿)結束了首輪比賽的爭奪。當天許美貞發揮卓越的推桿實力，抓住9個小鳥球，打出低於標準桿9桿的63桿，以2桿的優勢單獨領先。她在8月份的蘇格蘭公開賽第二輪比賽中，也打出低於標準桿9桿的成績，當時她贏下了自己的本賽季首場勝利。本賽季果嶺上推桿數第一(1.72桿)、平均推桿數第六(29.14桿)的許美貞以平均桿數第7位(69.76桿)排在獎金榜第28位。賽後許美貞表示：“今天整體推桿發揮不錯，抓下很多小鳥球。雖然對自己的擊球並不滿意，但似乎足以打出好成績。”雖然她本人表示對擊球不滿意，但當天的果嶺命中率達到94.4%(18個洞中只有一次未上果嶺)，總推桿數僅為26個。另一方面，衛冕冠軍朴城炫(26歲)雖然抓住了1個老鷹球和5個小鳥球，但同時也吞下2個雙柏忌和1個柏忌，成績參差不齊，以並列第38位(低於標準桿2桿)結束了第一天的比賽。

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