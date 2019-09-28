國內企業海外直接投資創歷史新高. September. 28, 2019 09:26. by 崔惠? herstory@donga.com. 據統計，今年以來，韓國企業和國民向海外直接投資金額創歷史最高水平。這與外國人對韓國的投資和企業對韓國的投資減少形成了鮮明的對比。 企劃財政部27日表示，今年第二季度（4月∼6月）的海外直接投資額同比增長13.3%，達到150.1億美元（約合18萬億韓元）。這是自1980年開始進行相關統計以來的最大值。繼今年第壹季度（1月∼3月）海外投資額達到141.1億美元創下歷史最高紀錄後，第二季度也比前壹季度增加了6.3%，刷新了歷史最高紀錄。 海外直接投資從去年第二季度開始轉為增加趨勢。2017年第四季度（10月∼12月）和2018年第壹季度（1月∼3月）為同比負增長，但從去年第二季度（4月∼6月）開始轉為正增長，每季度增加了20%∼30%。現代經濟研究院分析說，最近由於勞動市場的僵硬、企業的高規制負擔、規制改革感受不足等原因，企業正在逃離韓國。 按行業分類，制造業投資為57.5億美元，同比增長14.3%。雖然與制造業海外投資創下歷史最高紀錄的第壹季度（1月∼3月）的58.2億美元相比小幅減少，但額數依然較大。制造業海外投資在去年二、三季度分別同比增加了226.6%和152.7%，呈現劇增趨勢。企劃財政部分析說：“這是海外企業並購和生產設施擴張投資造成的。” 金融保險業的投資也同比增加35.2%，達到52.2億美元。據分析，這是因為在國內找不到投資處的流動資金投到了發達國家的基金形態。 按國家來分，由於為增加全球銷售網的並購增加，對美國的投資比1年前增加了14.7%，達到了32億美元。在半導體和電子裝備領域，為了進軍當地市場，大企業增加了設備投資，對中國的投資也比壹年前增加了123.7%，達到20.8億美元。避稅天堂開曼群島投資同比下降25.8%，至24.1億美元。 海外投資有助於確保制造業生產基礎、進軍當地市場等。問題是，在國內投資持續減少的情況下，只有海外投資大幅增加，從而導致雇傭市場萎縮，韓國國內的產業生態界有可能逐漸空虛化。根據韓國銀行第二季度國民收入暫定值，設備投資和建設投資同比減少7.0%和3.5%。上半年外國直接投資也同比減少45.2%。產業通商資源部7月份公布的外國直接投資業績以到達為準是56.1億美元。韓國政府表示，“上半年投資額仍然高於10年的平均值，長期保持上升的趨勢”，但令人擔心的是減少幅度太大。

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