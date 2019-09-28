日本打開獨島上空發生沖突時出動戰鬥機的可能性. September. 28, 2019 09:26. by 常駐東京記者 朴亨俊、尹相虎軍事記者 lovesong@donga.com. 日本政府在2019年版防衛白皮書再次主張獨島主權，並打開了在獨島領空出現沖突時緊急出動航空自衛隊戰機的可能性。 日本政府27日舉行內閣會議，通過了2019年版《防衛白皮書》。白皮書中包括“竹島（獨島的日本名稱）是日本固有領土”的主張。這壹主張自2005年以來已是第15個年頭。 白皮書在“應對領空受侵犯的警戒和緊急出動”章節中解釋說：“如果發現有可能侵犯日本領空的飛機，將緊急出動戰鬥機進行監視、警告等。”白皮書還提到了7月中國和俄羅斯轟炸機擅自進入韓國防空識別區、韓國戰鬥機進行警告射擊的事情，並表示，“我國（日本）向侵犯領空的俄羅斯政府和進行警告射擊的韓國政府提出了抗議”。當時日本政府針對在東海出現的中國轟炸機進行了緊急出動，白皮書針對獨島發生類似事件時認為是侵犯領空，打開了戰鬥機緊急升空的可能性。

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