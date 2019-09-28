重新上場的金桂冠：“期待特朗普的決斷”. September. 28, 2019 09:26. by 申娜莉記者、常駐華盛頓記者李正恩 journari@donga.com,lightee@donga.com. 朝鮮27日再次推出前六方會談首席代表金桂冠，敦促“期待美國總統特朗普做出明智的選擇和決斷”。美國還沒有與朝鮮確定舉行無核化工作磋商的日期。9月下旬的會談實際上已經告吹，朝美之間的“拉鋸戰”正在持續。 金桂冠當天以“外務省顧問”的身份發表談話說：“華盛頓政界仍然存在‘先棄核’的主張，認為只有我們先棄核才能獲得光明未來，以為制裁可以把我們拉回對話的錯誤看法甚囂塵上。”他表示：“美國重新開始聯合軍事演習，進壹步加強對朝鮮的制裁壓力，使朝美關系出現了倒退”，“這難以讓人消除疑心，就算召開壹次朝美首腦峰會，是否真的能夠在朝美關系上有新的突破。” 這是金桂冠繼新加坡首腦會談召開壹個月前的去年5月後，時隔16個月再次登上朝美談判舞臺。據分析，退居二線的金桂冠此次出面，意在再次試探美國“新算法”的意向。也就是說，朝鮮認為光靠特朗普總統最近通過聯合國大會和韓美首腦會談發表的“轉變”和“大膽的外交”等還不夠。韓東大學教授樸元坤（音譯）分析說：“比起舉行第三次朝美首腦會談本身，朝鮮更希望中斷韓美軍事演習或解除制裁。” 美國沒有表明進壹步的補償，只是敦促朝鮮恢復對話。美國國務卿蓬佩奧26日（當地時間）在聯合國大會舉行的記者招待會上表示：“我們（朝美）沒有確定坐下來的時間”，“我們希望能夠找到電話鈴聲壹響、接起電話時朝鮮方面就能答應的地點和時間。” 有分析認為，隨著特朗普總統因“烏克蘭醜聞”陷入彈劾政局，再加上迎來朝中建交70周年，朝鮮國務委員會委員長金正恩有可能於下月初訪問中國或者中國高層人士訪問朝鮮，預計朝美工作磋商有可能推遲到下個月中旬舉行。

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