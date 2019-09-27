“請推遲實施每周52小時工作制”，不要回避中小企業家的呼籲. September. 27, 2019 07:36. . 中小企業中央會25日在國會環境勞動委員會召開的政策懇談會上，要求對明年1月1日起即將實行每周52小時工作制的50名至299名工人企業推遲壹年以上實行。從去年7月1日起，300名以上工人的企業已經適用該制度，而5名至49名工人的企業則從明年7月開始適用。此前，中小企業人士每當有機會與政府方面人士見面時，都會呼籲推遲適用每周52小時工作制。但是最近雇傭勞動部長再三表明了明年1月實行的方針，因此中小企業主們對國會寄予厚望。 最近的對內外經濟狀況比把縮短每周勞動時間至52小時規定為大選公約時更加惡劣。很多中小企業表示，長期不景氣的陰影籠罩著，再加上日益高漲的人工費負擔，已經到了難以支撐的地步。中企中央會去年5月的調查也顯示，在實行每周52小時工作制時預計的困難事項中，選擇“因開工率低而導致的生產延誤和難以遵守交貨時間”的企業最多，占31.2%。如果實施每周52小時工作制，則需要更多的職員，如果沒有外國工人，就會有很多工廠難以運轉。他們訴苦說，即使想重新招人，也找不到人，只能減少生產量。 經濟副總理洪楠基在中秋前夕視察了位於仁川市南洞工業園區的中小企業後，在自己的社交媒體賬號上表示，“將再次檢查政府對299人以下的中小企業適用每周52小時工作制的最終應對方向”。這是在暗示非公開視察現場時看到的現場情況不容樂觀。在此之前的8月，執政的共同民主黨的院內首席代表和多名議員也曾提出勞動基準法修訂草案，就每周52小時工作制的實行時間提出了“需要調整速度”的意見。 韓國社會現在早就到了擺脫世界最長工作時間國家的名聲的時候，沒有人反對上班族早點下班，過上回家吃晚飯的生活。但是，我們從過去兩年最低工資的急劇上漲中充分看到，出發點好，結果未必好。中小企業家也不是要幹脆不實行每周52小時工作制，而是說準備還不夠充分，因此希望決策者能考慮得更為充分。

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