阻礙“好苗子”前程的體育大會限制轉會規定. September. 27, 2019 07:36. by 金培中 wanted@donga.com. “我還考慮過要不要放棄運動……” 準備參加下個月4日起舉行的第100屆全國體育大會的全北體育高中遊泳部壹年級學生A某（15歲）嘆息道。最近，他接到通知說，自己將不能參加幾個月來壹直揮汗如雨準備的全國體育大會。因此，他甚至在考慮要不要放棄遊泳。 到去年為止，作為居住地京畿道註冊選手遊泳的A某，在升高中的過程中，在京畿體育高中入學考試中落選後，希望升入體高，因此來到了全北體育高中所在的完州。他本來可以上自己家附近的普通高中，同時在遊泳俱樂部進行運動，但是想專心於遊泳，所以決定進入體育高中。 入學之前沒有任何問題。各地體校正在全國範圍內組織招生，入學時還收到了原所屬地區（中學）校長頒發的“轉會同意書”，即運動員前往其他市、道時需要辦理的手續。但是，“在小學、初中、高中就讀的學生選手如果在大賽開始日未滿壹年的時間內轉學到其他市、道，變更俱樂部隊，就不能參加比賽”的全國體育大會規定，束縛住了他的手腳。 雖然作為例外，在收到轉會同意書（公文）的情況下可以不適用該規定，但大韓體育會以“並非市、道教育廳單位公文”為由，認為不能認可他是例外。A某說：“為了參加全國體育大會，包括艱難的夏季轉地訓練等，進行著準備，但是沒有用。好不容易收起心來，想重新開始運動，不知道能不能成功。”A某聽到“不能參賽”後大哭壹場，但是從他的聲音中根本感覺不到年輕選手的霸氣。 “轉會限制”是過去為了防止地方上的運動希望之星集中到首都圈而產生的。即使這樣，這也沒能阻擋家長們哪怕承受損失也要讓有希望的樹葉在大水裏玩耍的決心。另外，隨著比普通高中更集中於運動的體校的股價上升，像A某壹樣為了獲得更多參賽機會而轉向其他地區體校的學生也在增加。 對於地方體校來說，有前途的選手想用自己的腳敲門，當然十分歡迎。但是也有人指出，轉會限制阻礙了好苗子們的前途。 上個月，國家人權委員會對因轉學而未能參加全國體育大會、少年體育大會的陳情做出了“侵害人權”的結論，並建議大韓體育會改善相關標準，防止類似事件再次發生。這算是對尋找可以盡情運動的環境的學生的選擇權進行了支持。 在迎來意義深遠的100周年的國內最大的體育大會上，僅遊泳壹項，全國就有16名高壹新生因與A某相同的原因不能參賽。面對大人的橫行霸道，好苗子連起跑線都碰不到，誰能理解他們的傷痛？

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