首爾即將舉辦“智慧城市峰會”. September. 27, 2019 07:35. by 洪錫浩記者 will@donga.com. 位於波羅的海沿岸的愛沙尼亞的首都塔林是一個擁有41萬人口的城市，它完整地保留著13世紀海上貿易中心的痕跡。中世紀城墻和教會遺留下來的老城區被指定為世界文化遺產，每年吸引460萬名遊客。 中世紀貿易中心最近作為歐洲的數字首都備受關註。超過400家信息技術創業公司落戶塔林。這是一個適合外國人創業的環境。這裏擁有“電子居住權(e-residency)”系統，無論你來自哪裏或國籍如何，都可以使用區塊鏈獲取電子身份認證，並建立法人。近兩年，塔林引進了無人駕駛公交車和配送機器人等。如此完備的IT基礎設施，將重新吸引新的創業團隊，形成創業生態鏈。 通過塔林市長米哈伊爾•科爾巴特塔林的講解，我們有機會親耳聽到塔林成長為智慧城市的背景和戰略。首爾市將與首爾數碼財團一起於下個月1日和2日在東大門設計廣場(DDP)舉行塔林、瑞士蘇黎世、美國舊金山等代表性的智能城市相關人士和企業、專家、市民等參加的“首爾智能城市峰會”。 會議第一天，將運營以城市負責人和企業為中心共享智慧城市事例的圓桌會議。塔林市市長科爾巴特和蘇黎世市市長科裏內•毛赫屆時將介紹智慧城市的事例。蘇黎世不僅僅對新技術進行投資，還通過技術促進市民的參與和合作。 2011年至2017年期間擔任塔林市副市長的科爾巴特市長是第三代高麗人，現任愛沙尼亞跆拳道協會會長，並積極開展高麗人社區交流活動。去年10月與塔林市簽訂友好城市協定的首爾市計劃向科爾巴特市長頒發名譽市民證。 美國洛杉磯(LA)信息通信最高負責人(CIO)特德•羅斯將說明智慧城市轉換過程和LA的2028年夏季奧運會準備過程，舊金山國際通商負責人馬克•錢德勒將發表硬件、以及數字討論結構、大數據等項目戰略。” 活動的第二天，將以“以數字革新重新設計城市”為主題，進行智能首爾會議。正在通過遊戲推進公共城市再生項目的“Block By Block”議長凱爾•帕雷爾等將擔任演講嘉賓。開發應用軟件“Between”和“Tada”的VCNC代表朴在旭也將以“移動革新和Tada”為主題，發表隨著IT發展而變化的移動生態系。另外，還將舉行電影評論家柳成恩和藍色信號代表白承泰(音)等準備的“電影中的智能城市”脫口秀。 還將運營連接國內企業和海外城市的商務網絡項目。 1日下午2時至6時，烏幹達坎帕拉市市長恩安德魯•M•基塔卡將會見3家國內企業。可以親眼目睹智能城市技術用現場的巡回演出也將於2日上午進行。路線包括首爾交通信息中心(TOPIS)、數字市民市場室、上巖自動駕駛測試中心等。 首爾市智能城市政策官李元木(音)表示：“在此前積累的城市行政數據中，將物聯網(IoT)和區塊鏈等技術相結合，將城市裏發生的各種現象和市民行動制作成數據，制造變化。”

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