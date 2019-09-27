編舞家李慧景：“首先教會德國舞蹈演員韓國式‘吐氣呼吸法’”. September. 27, 2019 07:35. by 金起允記者 pep@donga.com. 高鼻梁的德國芭蕾舞演員跳韓國舞？ 德國奧爾登堡國立劇場下屬的芭蕾舞團將在2019~2020賽季定期演出以韓國傳統舞蹈為基礎的創作舞蹈《被月亮迷住的皮耶羅(Pierrot Lunaire)》。擔任編舞的編舞家李慧景(45歲•照片，音譯)2015年在奧地利指導舞蹈劇《結婚》的編舞，並作為韓國舞蹈家首次在歐洲國立劇場演出。 在10月12日首場演出前，記者通過電子郵件采訪了這位在德國當地指導編舞的李編舞家。她說：“能夠宣傳韓國舞蹈，非常激動。我會堂堂正正地用實力贏得掌聲。” 她構想的《被月亮迷住的皮耶羅》是將比利時詩人阿爾貝•吉羅的作品《沈醉於月亮》進行韓國式詮釋的作品。她說：“在象征疲憊的現代人的皮耶羅身上穿上了韓國式的動作和美妝。舞蹈演員特別喜歡拄著甘苔木拐杖登場的皮耶羅的形象。” 雖然韓國舞蹈在海外慶典、巡回演出中進行過多次短期演出，但歐洲國立劇場正式邀請韓國舞蹈編舞家表演《簡版創作物》是破例的，也是非常罕見的。演出計劃截止到2020年5月共舉行15場。 舞蹈演員感到特別難的事情是吐氣呼吸法。韓國舞蹈認為“變空的狀態”是最棒的舞蹈，而強調力量和技術的歐洲舞蹈對吐氣的運用相對生疏。李慧京編舞家笑著說：“德國舞蹈演員對吐氣，保持肌肉松弛的狀態感到特別陌生，所以我重點指導這些動作。近兩個月來，每天教3個小時，舞蹈演員現在好像有點懂舞蹈了。”邀請她的芭蕾舞團團長昂托安•朱莉(音)也表示：“希望舞蹈演員們能夠通過韓國舞蹈的質感、哲學、呼吸法來擴展動作的語法。” 能在歐洲國立劇場上演韓國舞蹈表演真是讓人難以置信，但壓力也不小。她說：“這是一個非常寶貴的機會。我認為只有這次韓國舞蹈得到認可，我們才能持續宣傳韓國舞蹈。” 翹首以待的觀眾也很擔心。1833年開館的德國奧爾登堡國立劇場雖然位於中小城市，但以展現高水平演出而聞名。舞蹈雜誌《Tanz》將奧爾登堡芭蕾舞團評選為“年度五大歐洲舞蹈團”，舞蹈演員的實力也非常出眾。從“每天只能做好心理準備”這句話中，我們可以猜測出她感受到的重量感。 她的目標既遠大又明確。那就是成為“韓國的阿庫•漢姆(Akram Khan，被稱為21世紀舞壇的第一傳奇)”。 “我想走一條將印度傳統舞蹈現代化，成為世界級舞蹈家的阿庫-漢姆走的路。不能因為是韓國傳統舞蹈，就只強調異國色彩或只做展示式編舞。將制作讓所有人都能產生共鳴的韓國舞蹈。”

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