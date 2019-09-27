被冷落的民粹主義政治，“政治強人”時代落幕. September. 27, 2019 07:36. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 美國總統唐納德·特朗普、英國首相鮑裏斯·約翰遜、俄羅斯總統弗拉基米爾·普京等左右世界的“權威主義領導人”同時面臨著辭職的壓力。有分析認為，連本國國民也漸漸對粗魯的言行和態度、極右的民粹主義和主張本國優先主義等的這些人表示背棄。 據英國廣播公司等媒體報道，英國眾議院25日整天充斥著“首相辭職”“約翰遜應該入獄”的高聲叫嚷。英國最高法院前壹天裁決稱，“首相實行的議會休會是違法的”，工黨等在野黨隨即主張“不能承認他（約翰遜）是首相”。對此，約翰遜表示，“請提出政府不信任案”，以提前舉行議會大選這張牌進行對抗。美國有線電視新聞網（CNN）壹針見血地指出：“英國作為議會民主主義的大本營，自約翰遜上臺以來，國格不斷下降。” 領導意大利極右政黨聯盟的前副總理馬特奧·薩爾比尼已經退出內閣。去年6月，他與左派民粹主義政黨“五星運動”組成聯政聯盟，成為副總理。雖然行使了強大的權力，但由於鎮壓移民、封鎖難民救助船入港等，部分人甚至譴責他是“屠殺者”“第二個墨索裏尼”。他上個月與因高速鐵路建設、難民問題等關系疏遠的“五星運動”決裂，宣布解散聯合政府。雖然他想通過提前大選重新掌權，但“五星運動”和左派民主黨組成新聯合政府後，他成了“洛東江的鴨蛋”。 普京總統最近也因為各地的反普京示威而大傷腦筋。由於對他20年的長期執政感到疲勞、經濟惡化、8日地方選舉舞弊等，支持率下降明顯。2014年強行吞並烏克蘭克裏米亞半島時達到80%的支持率，最近下降到了40%多。 此外，受中美貿易戰導致的經濟增速放緩、豬瘟爆發等困擾的中國國家主席習近平、在17日議會選舉中未能拿下五次連續勝選的以色列總理內塔尼亞胡、因經濟困難和鎮壓反體制人士受到批評的土耳其總統雷傑普·塔伊普·埃爾多安等人，情況也大抵相似。專家們認為，根據英國能否實施預定於10月31日進行的“脫歐”、明年11月美國大選結果，“政治強人”的沒落有可能達到頂點。美國政治專門媒體《政客》預測稱：“政治強人和極右民粹主義達到頂點後開始傾斜。民主程序、多邊主義、相互主義將重新獲得力量。”

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