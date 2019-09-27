白宮：“美日首腦談及韓美日三方安全合作的重要性”. September. 27, 2019 07:36. by 常駐華盛頓記者 lightee@donga.com. 美國總統特朗普和日本首相安倍晉三25日（當地時間）在紐約舉行的美日首腦會談上，就韓美日三國間安全合作問題進行了討論。 白宮在當天會談結束後發布的報道資料中表示：“特朗普總統和安倍首相以聯合國大會為契機舉行的首腦會談中，談到了美國、日本和韓國之間三方安全合作的重要性。”這是前壹天文在寅總統和特朗普總統首腦會談的報道資料中沒有的內容。 在韓日矛盾加劇的情況下，美國壹直堅持中立。因此，有分析認為，在美日首腦會談中，特朗普總統並沒有首先提及韓日矛盾，而是安倍首相就韓國廢除《韓日軍事情報保護協定》的決定提出了問題，並說明了日本的立場。據日本共同社最近報道，日本當局自5月以來已兩次沒有探測到朝鮮的短程導彈發射。日本國內有人擔心，廢除《韓日軍事情報保護協定》會影響日本的安全保障，因此在這壹問題上需要美國的支持。 壹些人分析說，美國是為了向韓國施壓，要求韓國恢復決定廢除的《韓日軍事情報保護協定》，才將討論內容包含在報道資料中。對此，外交消息靈通人士解釋說：“美國主張韓日兩國應自行解決雙方間矛盾，這壹立場沒有改變”，“似乎是把日本首先提及的內容作為首腦會談討論的內容之壹列入了報道資料。”青瓦臺表示，此前在24日舉行的韓美首腦會談上，兩位首腦均未提及《韓日軍事情報保護協定》和韓美日安保合作。 另外，白宮在美日首腦會談的報道資料中表示：“兩國首腦就包括朝鮮和伊朗問題在內的雙邊優先議題進行了討論。”雖然沒有具體說明有關朝鮮的討論，但估計是在朝美工作磋商重啟之前共享了情況。

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