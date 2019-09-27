“平均自責分僅領先0.02”，柳賢振將在常規賽最後一次登場中努力守住頭名位置. September. 27, 2019 07:36. by 趙應亨記者 yesbro@donga.com. 柳賢振(32歲•洛杉磯道奇隊)將在常規賽最後一次登場中，鞏固自己美國職棒大聯盟(MLB)平均責任失分第一位的位置。 競爭者雅各布•迪格倫(31歲•紐約大都會隊)在26日與邁阿密隊的比賽中，以7局無失分的成績將平均責任失分從2.51降到2.43。球隊最終以10比3獲勝，迪格倫收獲了個人第11勝(8負)。 截至26日，柳賢振的平均責任失分為2.41，稍微領先於迪格倫。根據預定於29日進行的最後一場與舊金山巨人隊的比賽結果，將決定平均責任失分第一位的主人公。如果柳賢振以調整狀態等理由不再上場，那麽將直接獲得第一名。但是道奇隊主教練大衛•羅伯茨在季後賽之前就早早表示了先發陣容運營計劃，因此預計不會為了柳賢振的個人榮譽而作出特別的處理。 柳賢振為了守住第1位，當天的平均責任失分必須維持在3分以下。如果失掉3分，即使投滿9局，平均責任失分也會達到2.44，落後於迪格倫。如果平均責任失分2分，則必須打6又3分之1局以上才能守住第1位，如果平均責任失分為1分，只要投3局以上即可。也就是說，柳賢振必須取得“優質先發”(首發6局以上，責任失分3分以下)以上的好成績。本賽季柳賢振在28次出場中完成了22次優質先發。 如果柳賢振繼續保持平均責任失分第一的位置，他將成為韓國以及亞洲第一個在該領域奪冠的選手。到目前為止，野茂英雄(日本)在效力於道奇隊的1995年以2.54的成績在國家聯盟中排名第二。與韓國職業棒球聯賽不同，美國職業棒球大聯盟事務局不會對個人榮譽進行特別頒獎。

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