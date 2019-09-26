撇開朝無核化而執迷於金正恩回訪的“本末倒道”. September. 26, 2019 07:36. . 韓國國家情報院院長徐薰24日在國會情報委員會會議上就朝鮮國務委員會委員長金正恩出席11月釜山韓國-東盟特別峰會的可能性表示：“隨著無核化談判的進行，會不會來釜山呢？”雖然附加了進行朝美無核化談判的條件，但還是打開了金正恩回訪韓國的可能性。國情院以警衛問題等敏感話題提及金正恩回訪問題，並不是表明單純的原則性立場就能解決的問題。 金正恩回訪是韓朝關系取得進展的必經之路。雖然這是韓朝首腦在去年9月的平壤宣言中達成協議的事項，但是在過去的19年裏，韓國總統已經三次訪問平壤，為了保持平衡，朝鮮最高領導人有必要進行回訪。 金正恩回訪是引發韓國內部矛盾的敏感話題。圍繞回訪問題，雙方的理念對決將愈演愈烈，預計左右陣營將發生激烈的沖突。但是這可以成為向金正恩展示大韓民國自由民主主義社會，引導朝鮮向更開放的社會轉變的動力。金正恩時代“脫北”的前朝鮮駐英公使太英浩表示，“壹定要讓金正恩回訪”，在廣場上同時向金正恩展現“反對世襲統治”和“金正恩萬歲”兩種聲音同時出現的現場，以此作為讓他學習自由民主主義體制的機會。 但是金正恩回訪本身不能成為目的。現在韓半島問題的基礎和核心是朝鮮無核化，如果沒有無核化，不僅是朝美關系，連韓朝關系的進展也很難期待。韓美首腦在24日紐約會談中就朝美無核化工作磋商交換了意見，但美國政府明確表示“在無核化前維持對朝制裁”的原則，朝美談判結果不容樂觀。相比南北關系，金正恩暫時會更關註朝美無核化工作磋商。 青瓦臺在去年年底反復敦促金正恩回訪韓國，但朝鮮始終沒有回應。如果金正恩認為很難通過回訪獲得向朝鮮居民展示的禮物，就不會強行回訪。但是朝鮮期待的解除制裁和保障體制安全，只有在無核化談判取得進展後才有可能。在這種情況下，如果韓國政府以金正恩回訪本身為目的強行推進，那麽在野黨只會加大攻勢，更加抨擊這是為了扭轉曹國事態等政治危機的“北風”事件。問題的核心是完全無核化，金正恩回訪是其副產品。不能卷進回訪的討論中，改變事情的先後順序或本末倒置。

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