美國民主黨啟動彈劾特朗普程序 “調查烏克蘭醜聞”. September. 26, 2019 07:36. by 常駐華盛頓記者 李正恩 lightee@donga.com. 美國民主黨當地時間24日啟動了對美國總統特朗普的彈劾程序。這是因為特朗普7月向烏克蘭總統澤連斯基施壓，要求調查民主黨有力大選候選人、前副總統拜登及其兒子的疑惑，即所謂特朗普與外國共謀問題的“烏克蘭醜聞”。 即使眾議院通過彈劾案，在由53名共和黨人、45名民主黨人、2名無黨派人士組成的參議院也需要三分之二以上的議員贊成才能獲得通過，因此彈劾案通過的可能性很小。但是，在距離明年11月大選還剩1年之際，在野黨突然打出彈劾牌，美國國內政治進入了彈劾政局，也將給國際秩序帶來後續風暴。 眾議院議長南希·佩洛西當天召開記者會表示：“眾議院將正式展開旨在判斷彈劾總統與否的調查。”她大聲疾呼：“總統的行為違背了憲法義務，是對國家安全的背叛。”這是美國歷史上第四次試圖彈劾美國總統。 民主黨當天指示眾議院的6個委員會進行調查，其中包括司法委員會。據悉，民主黨還將集中質疑26日出席議會聽證會的國家情報局局長約瑟夫·麥奎爾。 特朗普立即在推特上發文表示強烈反對，稱這是“栽贓陷害、垃圾新聞”。他聲稱：“已指示25日公開完整、完全解密、信息未被刪除（complete， fully declassified and unredacted）的通話錄音。人們將會看到，這是完全妥當的通話。”他承認自己曾下令停止向烏克蘭提供3.91億美元（約4670億韓元）的軍事援助，但聲稱這不是為了施壓調查拜登父子，而是出於平衡性。

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