浦項國際將啟動烏克蘭谷物運轉站. September. 26, 2019 07:36. by 裵碩俊 eulius@donga.com. 浦項制鐵國際公司成為首家在海外建立谷物出口集散地的韓國企業，並正式投入運營。有評價稱，該項目是浦項集團會長崔正宇全力支持的“浦項100大課題”之一，可以為韓國的“糧食安全”做出貢獻。 24日(當地時間)，浦項國際表示，在烏克蘭南部黑海的最大出口港之一的Mikolaiv(米科拉伊夫港)，浦項國際社長金永相、奧力希姆集團主席尤裏•布德尼克等300多名有關人士參加了谷物出口集散地竣工儀式。谷物出口集散地是設置在港口的大型糧食倉庫，每年可生產小麥、玉米、大豆等250萬噸規模的糧食。浦項國際公司可以在國際價格低的時候保管谷物，等價格上漲後再出售，以此來獲取利益。 在這次事業中，浦項國際作為運營權者確保了75%的股份。當地的合作夥伴奧力希姆集團擁有25%的股份。奧力希姆集團是烏克蘭向日葵籽油出口領域中裝船占有率達30%的龍頭企業，被評價為當地最頂級的綜合物流企業之一。 烏克蘭是新興出口強國，糧食產量從2007年的4000萬噸增加到2017年的7700萬噸，10年間增長了約2倍；出口量同期從850萬噸增加到4300萬噸，增長了約5倍。值得一提的是，約90%的谷物出口量是通過黑海港口出口的，其中22.3%來自米科拉伊夫港。 浦項國際方面表示：“谷物出口集散地的竣工使公司對烏克蘭生產谷物的收購、檢查、儲存、裝船等各個階段的控制變得可能。如果加強作為谷物市場交易者的能力，那麽將對谷物自給率僅為24%的韓國的糧食安全做出很大貢獻。”

한국어