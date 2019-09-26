借助尖端影像技術和3D全息圖重現“千年古都”. September. 26, 2019 07:36. by 張泳勳 jang@donga.com. 慶州世界文化博覽會將於下月11日在慶州市千軍洞普門旅遊園區世博會公園開幕。今年將以“文化開啟的未來之路”為主題，推出展示、體驗、演出、影像四個領域的豐富歷史文化節目。該活動將持續到11月24日。 特別是可以確認結合最尖端影像技術與3D全息圖的千年古都新羅的舊貌。燦爛而繁榮的1300年前的王京借助“光”重生。以仿佛觸手可及的立體影像誕生的徐羅伐(新羅的舊稱)的故事通過神話和傳說裝點現在的慶州。 慶州塔(高82米)在竣工13年後通過改造將煥然一新。將皇龍寺9層塔通過透刻形象化的慶州塔是普門園區的象征物。頂部將建“新羅千年 未來千年”展館。在東西南北四方的正面玻璃上每隔30分鐘屏幕就會出現一次，並展開立體影像。參觀者可以感受到像國王一樣徜徉徐羅伐的樂趣和感動。展示室(高65米)將變身為“咖啡廳善德”。在慶州最高處可以盡情地陶醉於秋色之中。 展館天馬宮將以“燦爛的新羅”為主題，展示穿越媒體藝術。瞻星臺和金冠石窟庵、聖德大王神鐘等聯合國教科文組織世界文化遺產將利用尖端技術重新復活。在慶州塔後面的花郎林中展開的“Lumina Night Walk”也備受關註。在目前建造中的赤腳環路中體驗新羅神話和傳說的路線。全程約2公裏，步行1小時左右，遊客可欣賞自然和表演，做足浴和康復。用光線裝飾的夜晚路線將會很受歡迎。 作為慶州世博會上最好的內容資源Flying，將結合3D全息圖進行完全不同的演出。由藝術體操和器械體操選手出身的演員們制作的Flying動作，在沒有臺詞的情況下，不斷展開逼真的動作，令人難以移開視線。今年，機器臂將演員吊起，進行上下左右、前後甚至360度旋轉。將原本只在舞臺上飛行的鋼絲裝置的領域擴大到觀眾席，讓觀眾們能充分地投入到演出中。 作為慶州的熱門地方—索爾格美術館準備了“文化開啟的未來之路”展。由韓國畫壇巨星朴大成和慶北出身的4名著名作家裝飾。展覽期間，還將舉辦與作家見面和藝術人文講座。 今年將在正門設立綜合接待中心，為遊客提供方便。引入無人發券和將文字轉換成語音的提示系統。活動現場還將運營循環運行的電動汽車“天馬”。 運營時間為上午10點到下午7點，門票以成年人為準是1.2萬韓元。詳細的活動內容和門票預售可在網站進行確認。 財團法人文化博覽會理事長、慶尚北道知事李哲禹表示：“慶州世博會將把尖端技術融合到韓國歷史的根源—新羅和慶州的歷史中，創造出新的文化價值。”

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