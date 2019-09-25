父親的眼淚. September. 25, 2019 07:30. by 金成景記者 tjdrud0306@donga.com. 每逢春節臨近，父親都會把自己存的壹點錢換成小單位的挺括紙鈔，藏起來。然後在春節那天，他都會給兒子、女兒和侄女每人各壹張。某壹年正月，他在分錢時發現幾張鈔票不見了。犯人是正在上小學的小兒子。幾天後，父親叫來兒子，問兒子是否偷了錢，兒子否認後，父親就讓他跪下。兒子再次否認，就打了他壹個耳光。壹直否認的兒子在被打了好幾次才承認，自己偷錢是買了面包吃。於是，父親沒再打他，壹聲不吭地把頭轉向壹邊。當父親再次轉過頭時，他的眼睛裏噙滿了淚水。 有壹次，兒子和孩子們壹起偷吃了別人家的黃瓜。可幾個孩子還把錢偷了。失主找到孩子們的家，說吃黃瓜沒關系，只要把賣黃瓜的錢還給他。他說，這是壹年的口糧錢。失主回去去，父親就斷定兒子是罪犯，讓他跪在院子裏追問。兒子被狠狠地揍了壹頓。但這壹次，他感到很委屈。他太委屈了，沒吃晚飯就早早睡下了。可在半夜裏，父親叫醒他，哀怨地問道：“妳真的沒偷人家的錢嗎？”他點點頭，父親用雙手輕撫他的臉頰，把頭轉向了壹邊。過了壹會兒，他走到外面，坐在院子角落裏兒子跪下挨過揍的椅子上，望著天空。兒子又睡著了，中途醒來，父親仍然冒著夜露坐在那裏。 歲月流逝，父親去世了。可沒想到，被父親揍的事，卻成了兒子溫暖的安慰。每當他想念父親時，他就會不由自主地撫摸兒子的頭。這是被提名為諾貝爾文學獎候選人的中國小說家閻連科的真實故事。

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