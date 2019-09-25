泰國和不丹引以為豪的非物質文化遺產將在韓國見面. September. 25, 2019 07:30. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. 介紹被列入聯合國教科文組織(UNESCO)人類非物質文化遺產名錄的泰國假面劇表演等亞洲無形遺產(非物質文化遺產)的活動將接連舉行。 國立無形遺產院(院長金延壽)通過“2019人類非物質遺產邀請演出”，將於10月4日和5日在全羅北道全州市無形遺產院阿爾蘇馬魯大小•劇院舉行假面劇“khon”和不丹的“Drametse假面鼓舞”表演。由泰國國家藝術團、不丹皇家表演藝術團帶來的這些表演項目，是泰國和不丹各自唯一被列入聯合國教科文組織非物質文化遺產名錄的項目。無形文化遺產院解釋說：“這是兩國以王室為中心，從國家層面保護和傳承的代表戲劇，無論從規模還是演出陣容的技術層面來看，都將是最高的演出。”相關國際會議也將於10月4日舉行。 本月27日至29日將舉行電影節“國際非物質文化遺產影像節”。開幕作品是金泰勇(音)導演的講述傳統生死觀的《守護天使的故事》，在國立國樂院團員們進行現場表演的同時上映。屆時，將有來自8個國家的26部影片和公開征集獲獎作品與觀眾見面。林權澤導演將與觀眾進行對話，閉幕作品是原本膠卷最古老的韓國無聲電影《青春的十字路》(1934年上映)。 大規模展示國家無形文化遺產擁有者作品的作品展、可以看到結合阿裏郎•男寺黨表演•盤索裏的演出的“大韓民國無形文化遺產大展”也將於10月11日至13日在無形遺產院舉行。40多位國內外非物質文化遺產專家研討市民生活和非物質文化遺產價值的“世界非物質文化遺產論壇”將於10月10日至12日舉行。所有活動免費對外開放。

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