梅西第六次當選國際足聯世界足球先生，成歷史第一人. September. 25, 2019 07:29. by 李沅柱 takeoff@donga.com. 國際足聯(FIFA)“2019年度頒獎典禮(The Best FIFA Football Awards 2019)”24日在意大利米蘭斯卡拉劇院舉行，梅西(32歲•FC巴塞羅那)獲得“年度最佳球員獎(世界足球先生)”，露出了燦爛的笑容。梅西自2016年以後時隔4年再次獲得該獎項，生涯第六次當選世界足球先生，並在與截止到去年5次贏得年度最佳球員獎的克裏斯蒂亞諾•羅納爾多(34歲•尤文圖斯)的競爭中領先了一步。梅西在由各國國家隊主教練、隊長、媒體和球迷組成的200多人的投票團中獲得46分，以比較大的優勢戰勝了得到38分的維吉爾•範迪克(28歲•利物浦)和得到36分的C羅。 當天，C羅沒有在現場觀看梅西獲獎的場面。雖然自己也獲得了第三名，但C羅並沒有出席頒獎典禮，而是選擇呆在家裏。C羅在去年的頒獎禮上，也因為知道自己不是獲獎者而沒有出席，遭到了其他球員和球迷的“怒罵”。C羅在Instagram上曬出了自己和兒子在客廳裏看書的照片，並留下“如今所取得的巨大成就都是從小事開始的”“黑夜的盡頭就是黎明的開始”等文字。 梅西在發表獲獎感言時說：“作為我個人來說，更看重球隊所取得的成就，但今天是一個特別的日子，我第一次和妻子和孩子一起參加頒獎典禮，感到非常開心。”這雖然不是針對C羅的傲慢，但卻展現了梅西特有的誠實。在投票中，梅西在人格上也領先於C羅。梅西在將3名球員分列前3名的投票中，將競爭對手C羅排在了第2位。梅西的第一選擇是薩迪奧•馬內(27歲•利物浦)。根據名次的不同，將獲得5分、3分和1分。不過。C羅並沒有將梅西的名字寫在自己的選票上。C羅將同隊的馬泰斯•德利赫特(20歲)選為第一。 上賽季，梅西在西甲聯賽中出場34次，攻入36球，榮獲歐洲最佳射手稱號“歐洲金靴獎”，帶領球隊巴塞羅那奪取聯賽冠軍。梅西在歐洲足球冠軍聯賽(UCL)上也攻入12粒進球，成UCL金靴得主。上賽季從西甲皇家馬德裏隊轉會到意甲尤文圖斯隊的C羅出場31次，只打進21球。這是他過去10個賽季中最低的記錄。 還有人主張範迪克應該當選年度最佳球員。在UCL領銜利物浦隊的鋼鐵防守的範迪克在防守隊員中首次被歐足聯評選為“年度最佳球員(歐洲足球先生)”，他戰勝了C羅和梅西。範迪克是首位當選歐足聯年度最佳球員的後衛。一些人指出，與記者團和主教練投票決定的UEFA年度最佳球員不同，包括球迷投票和隊友投票在內的國際足聯年度最佳球員評選方式正在變質為“人氣投票”。 另外，孫興慜(27歲•托特納姆熱刺隊)將自己的隊友哈裏•凱恩(26歲)選為第一順位選手。第二名選票投給了範迪克，第三名選擇的是C羅。韓國國家足球隊主教練保羅•本托的第一順位選擇是範迪克。

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