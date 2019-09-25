特朗普面臨朝鮮核談判：“沒有理由放寬制裁”. September. 25, 2019 07:30. by 紐約=文炳基記者、常駐華盛頓記者 李正恩 weappon@donga.com,lightee@donga.com. 美國總統特朗普23日（當地時間）在紐約洲際酒店與文在寅總統舉行韓美首腦會談，表明了不會放松對朝鮮制裁的立場。朝鮮要求以保障體制安全和解除制裁為兩大軸心的無核化新計算法，但特朗普明確表示，無核化是首要課題。特朗普還表示：“韓國是美國軍事裝備的大買家（purchaser）”，“希望就貿易問題進行進壹步的討論”，接連拿出了“同盟賬單”。 特朗普在回答記者“是否會采取有關對朝制裁行動”的提問時表示：“沒有任何理由采取行動（no reasons for actions）”，“到目前為止，制裁沒有得到緩解，只會繼續得到加強。”特朗普雖然沒有具體提及用來代替“先無核化，後補償”的利比亞模式的特朗普式“新辦法（new method）”，但也明確表示，其中至少不會包括放寬對朝鮮的制裁。青瓦臺相關人士表示：“會談中提到了應該維持對朝制裁”，“對於體制安全保障也沒有具體的說法。”這與韓國政府認為在朝美工作磋商之前會對朝鮮的要求采取更靈活立場的期待存在溫差。 與此同時，韓美兩國首腦再次確認了不對朝鮮動武的現有原則。特朗普說：“我們實際上在新加坡簽署了協議。實際上，我們進行了兩次非常好的會談”，“雖然要看今後（與朝鮮的無核化談判）會怎樣，但我認為可以做很多事情。我們將尋找今後前進的方向。” 兩位首腦還表示，“重申韓美同盟是韓半島和區域和平及安保的‘核心軸（linchpin）’”，致力於消除在韓國政府決定廢棄《韓日軍事情報保護協定》之後韓美之間產生裂痕的擔心。文在寅表示：“借此次訪問機會，增加了韓國對美國液化天然氣的進口，實現了韓國汽車業界和美國自動駕駛企業之間的合作投資，這將使韓美同盟更加牢固。”對此，特朗普表示：“我們正在（同盟關系上）取得進展”，“我想就貿易問題談更多東西（additional things）。我們還將討論購買武器的問題。” 關於駐韓美軍防衛費分攤額，文在寅介紹了3年間購買美國武器的計劃等，強調了“公平分攤”。白宮方面表示：“就到2019年底為止的新防衛費分攤問題，雙方討論了通過速戰速決（quick conclusion）進壹步加強同盟關系的方案。”這表明，兩國首腦就韓國政府應負擔的防衛費分攤額規模產生了分歧。

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