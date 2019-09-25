三星發布業內首款4370萬像素0.7微米移動圖像傳感器，顯示出超越業界第一日本索尼的決心. September. 25, 2019 07:30. by 柳根亨 noel@donga.com. 三星電子24日公開了業界首款0.7μm(微米•100萬分之1米)像素大小的超小型移動圖像傳感器“ISOCELL超薄GH1”。繼今年打破1億像素的壁壘，開始批量生產1.8億超高像素圖像傳感器後，三星又推出了超小型的型號，顯示了期待通過技術創新超越業界第一的日本索尼的決心。 作為智能手機核心部件的“ISOCELL超薄GH1”可容納4370萬個0.7微米大小的像素。與使用相同像素的0.8微米像素相比，可以減少相機的大小和厚度。三星電子相關人士表示：“可以減少智能手機外觀上攝像頭突出的現象。更纖薄的設計也可以實現。最新智能手機產品傾向於將顯示屏邊框最小化，這是最適合這種設計的圖像傳感器。” “ISOCELL超薄GH1”最大分辨率為4K，每秒可拍攝60幀的專家級影像。另外，該產品還支持電子式圖像晃動矯正(EIS)功能和拍攝對象聚焦技術“超級位相檢測(PD•Phase Detection)”功能，在拍攝體育比賽等動作較多的現場畫面時非常有用。三星方面解釋說，一般來說，如果像素的大小變小，圖像傳感器接受的光量就會減少，畫質就會降低，但新產品克服了這種局限。 “ISOCELL超薄GH1”將於今年內開始批量生產，並有望應用於三星Galaxy系列等新一代旗艦機型。 三星電子的戰略是，雖然在全球圖像傳感器市場占有率排名第二(約20%)，但期待通過超小型、超高像素等技術革新，追趕索尼(50%)。特別是，三星2015年在業界首次推出1.0微米像素圖像傳感器，繼推出0.9微米(2017年)、0.8微米(2018年)產品後，又推出了0.7微米像素型號，一直都在主導革新。半導體業界相關人士表示：“業界排名第一的索尼目前在0.8微米像素上推出了6400萬像素的圖像傳感器，而三星的0.8微米像素則超過了1億像素，甚至還推出了0.7微米像素型號。也就是說，三星的戰略是通過領先索尼的技術力搶占市場。”

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