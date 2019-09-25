下個月舉行諾貝爾獎公布儀式？特朗普：“我有資格獲得和平獎”. September. 25, 2019 07:30. by 金藝允記者 yeah@donga.com. 對諾貝爾和平獎多次表達熱愛的美國總統特朗普23日表示：“如果諾貝爾委員會公正，我將獲得諾貝爾獎。但是他們不是這樣的。”他還對前任美國總統奧巴馬獲得2009年諾貝爾和平獎頗有微詞。今年的諾貝爾和平獎將於下個月11日公布。 據《華盛頓郵報》等媒體報道，特朗普當天在紐約聯合國大會上與巴基斯坦總理伊姆蘭·汗舉行會談前召開了記者會。當記者問及“是否有意介入印度和巴基斯坦圍繞克什米爾的領土爭端”時，他說：“我是壹個非常好的斡旋者，我已準備好進行斡旋。意誌和能力都有。”對此，壹名巴基斯坦記者說：“如果能解決克什米爾爭端，確實有資格獲得諾貝爾獎。”特朗普馬上接茬說：“我在很方面都有資格獲得諾貝爾獎。但是諾貝爾獎委員會頒獎非常不公正。”克什米爾地區的人口大多數是伊斯蘭教徒，但由於被劃入印度領土，被列為世界主要爭議地區。 特朗普提到奧巴馬前總統上任9個月就獲得諾貝爾和平獎。他指出：“奧巴馬剛剛就任總統，他們就給他頒了獎。他連自己為什麽得獎都不知道。這是他和我唯壹表示同意的壹點。”2009年10月，奧巴馬以努力推動核裁軍等功勞的名義獲得諾貝爾和平獎。 特朗普總統此前多次表示，由於致力於舉行朝美首腦會談等鞏固韓半島和平，自己有資格獲得諾貝爾獎。去年4月的壹次集會上，他的支持者高喊“諾貝爾”，他隨後向支持者致意說：“很棒，謝謝！”在今年2月越南河內舉行第二次朝美首腦會談之前，他還主動公布了日本首相安倍晉三主動將自己推薦為諾貝爾獎候選人壹事。特朗普總統的親信、白宮高級顧問凱莉安·康威也在6月底朝美首腦板門店閃電會晤後表示：“總統正在走向諾貝爾和平獎。”

한국어