美國舊金山：“日本政府應向慰安婦受害者作出正直的謝罪”. September. 24, 2019 07:41. by 任寶美 bom@donga.com. 為紀念日軍慰安婦受害者在美國舊金山建立的紀念碑在迎來建立2周年之際，據新華社報道，為表示紀念，舊金山的亞洲人社區22日（當地時間）聚集在銅像所在的聖瑪麗斯廣場公園，呼籲為數十萬名二戰性犯罪受害者伸張正義。 作為在美國大城市建立的第壹座慰安婦雕像，舊金山慰安婦紀念碑是向第二次世界大戰中犧牲的日軍慰安婦女性的獻禮。2017年9月首次公開的該銅像的形象，是世界上首次向媒體公開披露慰安婦問題的已故慰安婦老奶奶金學順（1924年∼1997年），望著攜手而立的韓國、中國、菲律賓三名少女。 據新華社報道，包括舊金山理事會在內，該地區的中國、韓國、日本人社區出席了當天由“泛亞裔慰安婦正義連帶”舉辦的活動。此外，舊金山眾議員邁克·本田以及洛杉磯大學生、日本福岡部分大學生也參與其中，敦促日本政府就戰時罪行正式道歉。“正義連帶”共同創始人朱莉·湯和利裏安·辛格在席間強調：“只要日本沒有就對慰安婦女性實施的駭人聽聞的行為道歉，就無法實現和平”，“對於慰安婦受害女性們來說，剩下的時間不多了。這就是我們為什麽要熱衷於這壹話題的原因。”舊金山理事會的拉斐爾·門德爾曼也對“正義連帶”的活動表示支持，並表示：“如果德國沒有在二戰之後承認他們所犯下的罪行，很難想象我會感到多麽憤怒和受傷害。” 當天參加活動的兩名福岡大學生強烈譴責日本政府。他們說：“最近在日本學習侵略歷史非常困難。慰安婦問題也不例外”，“日本教科書中沒有提及慰安婦女性。”他們針對安倍晉三政府批評說：“我們擔心隱瞞本國歷史會毀掉我們（日本人）和我們的未來。”

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