紅褲子是法國兵. September. 24, 2019 08:04. . 過去，軍人盡量展現華麗的形象。羅馬軍隊用閃亮的銀色盔甲武裝起來，震懾了貧弱的周邊民族。朝鮮時代的軍人利用韓紙的厚度和韌勁，佩戴了紙盔。雖然沒有鋼鐵和皮革那麽堅硬，但也不會像裱糊紙或復印紙壹樣薄得容易撕裂。 隨著槍和火藥的出現，盔甲消失，軍隊選擇了色彩，而不是堅硬度。在拿破侖戰爭時期，歐洲軍隊在軍服上采用的是原色。就像英國軍隊被稱為“紅裝”壹樣，每個國家都出現了象征色。在當時的記錄中，沒有使用國家的名字，而是叫做白色、藍色、紅色、灰色軍隊。 穿上原色軍裝，會不會成為步槍兵的目標呢？到18世紀為止，由於槍的威力低下降，需要近距離射擊，而“戰列線（Line Battle）”時代的士兵們反正是挺直腰桿、形成密集隊形前進，所以無論是否是原色，並沒有多大區別。 槍引進了原色軍服，槍又把原色軍服趕了出來。後裝式（藥艙裝填式）步槍的出現使射程延長，狙擊兵威力巨大。20世紀前後，軍隊放棄原色，引進了顏色較淺的暗色軍裝。有些國家知道原色的危險後迅速更換了原色，但有些國家以顏色是國家的象征為由予以拒絕。經歷了戰鬥中數千人絕殺的悲劇，才被換掉。 盡管如此，仍有壹些人猛烈抨擊這壹措施。當法國放棄紅色褲子時，他們憤怒地說：“紅色褲子就是法國兵。”在用觀念包裝的過去，也許如此，但在由狙擊兵、機關槍和大炮支配的戰爭中，紅褲子只能是壹條沾滿鮮血的褲子。 這是非常明顯和理所當然的事情，必須沾染數千、數萬人的鮮血，才能修正錯誤。人類以擁有卓越的頭腦、智慧和常識為豪。但是，即使把人類送上太空，甚至創造生命，只有變成血海才會換掉紅褲子的愚蠢行為，並沒有得到改善。真是奇怪的事情。

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