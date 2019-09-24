柳賢振轟出進軍MLB後的首記本壘打，實現個人賽季第13勝. September. 24, 2019 07:47. by 金培中 wanted@donga.com. 這是他進軍美國職棒大聯盟(MLB)7個賽季118場比賽255個擊球位後擊出的首個本壘打。柳賢振(32歲•洛杉磯道奇隊)的擊球越過圍墻後，道奇球場變成了狂熱的海洋。打出令人激動的本壘打，將下沈的球隊氣氛一下子提升上來，並將比分扳成1比1平分，《洛杉磯體育網》的解說員、道奇隊傳奇球星奧雷爾•赫沙澤甚至從轉播席上站起來鼓掌大笑。 投得好，打得也好。柳賢振在美國職棒大聯盟(MLB)首次打出本壘打等，在擊球位上也表現活躍，在6次挑戰之後終於成功取得了賽季第13勝(5負)。 柳賢振在23日與科羅拉多洛基山隊的主場比賽中，投7局，取得6個被安打、8個脫三振的成績，失3分，自上月12日與亞利桑那響尾蛇隊的比賽後，時隔42天再次取勝。由於被對方擊出2個本壘打，失掉3分，他的賽季平均責任失分從2.35上升到2.41，但依然排在美國職業棒球大聯盟所有球員的首位。第二名是與柳賢振展開國家聯盟賽揚獎競爭的紐約大都會隊的雅各布•迪格倫(2.51)。道奇隊本場以7比4獲勝，自2017年以後時隔2年再次登上了賽季100勝(56負)的高地。 當天的高潮是柳賢振的本壘打。在0比1落後的第5局下半局，作為先發擊球手出場的柳賢振面對科羅拉多隊首發投手安東尼奧•森薩泰拉，雖然面臨雙好球、無壞球的不利局面，但他的球棒擊中森薩泰拉投出的第3個球—時速151公裏的快速直球，越過了中間圍墻。飛行距離為119米。 雖然柳賢振在東山高中時期擔任4號擊球手，在3年級時在全國比賽上取得了0.304(46個有效擊球、14支安打)的打擊率，但是進入職業棒球韓華隊後因指定擊球手制度沒有站在擊球位上。盡管如此，他在進軍大聯盟第一年的2013年在3場比賽之後交出了“3個有效擊球、3支安打”等不錯數據，取得0.207的打擊率，展現出了不生銹的擊球實力。部分美國媒體甚至將柳賢振比作美國職業棒球大聯盟的傳奇人物貝比•魯斯，給他起了“貝比•柳斯”的綽號。今年賽季，在之前的3場比賽中柳賢振也取得了0.200的打擊率，在賽前擊球練習時也經常越過圍墻的他繼朴贊浩、白蹉承後，成為第三位在頂級聯賽上擊出本壘打的韓國投手。 柳賢振的突然本壘打讓科羅拉多隊的首發選手森薩泰拉急劇動搖。道奇隊的擊球陣容沒有錯過這一機會。瞬間制造無人出局滿壘後，科迪•貝林澤用“一槍”將所有跑壘員都叫了回來。進入本月以來只擊出3個本壘打，讓出國家聯盟本壘打榜首位置的貝林澤擊出了賽季第46記本壘打。道奇隊的擊球員陣容隨後得到科裏•席格(第7局下半局)、威爾•史密斯(第8局下半局)的強力支援，以本壘打裝飾了球隊的所有得分，延續了柳賢振開始的大炮行進。 賽後，所有關註焦點都集中在了柳賢振的本壘打上。當天創下滿貫本壘打的貝林澤也首次提出了有關柳賢振的提問。貝林澤開玩笑說：“我知道柳賢振的本壘打比我的滿貫本壘打更重要。我們比柳賢振更興奮。柳賢振平時一直都進行著高強度的擊球訓練。之前居然沒有本壘打記錄，真是令人吃驚。” 賽後，柳賢振將自己的本壘打球裝在寫有“1號本壘打”等各種履歷的透明箱子裏，公開後笑著說：“向貝林澤借球棒擊出了本壘打。” 道奇隊還剩下6場比賽，柳賢振有望再次踏上投手踏板。能否獲得亞洲出身的首位平均自責分第一位的榮譽也備受關註。

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