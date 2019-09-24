崔泰源會長：“SK電訊應改變公司名稱，使其符合AI公司的要求”. September. 24, 2019 08:04. by 徐東一 dong@donga.com. 據悉，接連發表廢除系籍公開招聘、職員人事制度改編等重大課題的SK集團正在討論主要分公司的“使命變更”。其中包括數年來一直提及品牌變化必要性的SK電訊，使命中包括“能源”或“化學”等的SK集團分公司成為變更對象。 SK集團相關人士23日表示：“SK集團相當多的分公司正在擺脫傳統事業，準備利用人工智能(AI)、大數據、信息通信技術(ICT)等改善體制。反映這一情況的使命變更也是中長期課題之一。” 據悉，SK集團會長崔泰源本月初在SK電訊的月度報告上表示：“給人以通信事業者形象的電信(Telecom)這一單詞應該被排除在使命之外。為了能夠讓人產生AI企業的想法，有必要進行使命變更。”也就是說，SK電訊應以移動通信事業為基礎，盡快擴大以數據及AI為基礎的事業，並將這一事業反映在使命上。 崔會長在上月召開的SK集團利川論壇上也指出了幾家分公司改變使命的必要性。 崔會長在利川論壇進行結束發言時說：“企業名字中加入能源、化工的公司在我們集團有很多。但是，這些詞語確實被視為破壞環境或理應成為社會批評對象的企業。”他認為，與能源相關的運營商也應該成為“環境”為先的企業，這種方向性應該從使命開始體現。崔會長數次強調說，“環境可以掙錢的時代即將來臨。” SK集團各分公司已經開始了“改善體質”的工作。SK電訊宣布脫離通信後，正在通過第五代(5G)通信、AI、商務、保安服務等多種方式進行企業收購及股權投資。SK電訊社長朴正浩最近在某投資說明會上表示：“不具備AI相關基礎的組織或國家沒有未來。SK電訊將成為切實準備AI的公司，用數據進行事業的公司。” 過去，SK電訊即使有通過通信事業得到的數據，也只能將其加工後出售給第三方企業和機關，而沒有自行挖掘以此為基礎的事業。即，以每件1000~2000韓元的價格向金融機關出售通信服務使用明細，賺取數十億韓元的利潤。預計，SK電訊今後可以直接進行數據事業化。 SK集團相關人士表示：“SK電訊的移動基礎導航服務T-map和出租車呼叫服務等都是可以預測顧客的駕駛習慣和事故概率的數據。如果出售此前這些數據，賺取利潤，今後SK電訊可以成為處理數據並實現商業化的公司。”SK電訊內部也普遍認為，鞏固移動通信運營商形象的代表品牌“T”的變化是不能再推遲的課題。 SK集團的能源領域也正在進行體制改善工作。今年初，SK集團控制塔Supex追求協議會旗下啟動了能源解決方案特別工作組(TF)。能源解決方案是指在能源的儲存、使用、生產、運營等方面與ICT相結合，對能源進行更有效的管理。 SK集團相關人士表示：“能源、化學相關各分公司除了能源解決方案這個關鍵詞之外，還沒有制定具體的新事業推進計劃。只是我們應帶著從制造考慮氣候變化和環境問題等的新能源模式的企業的使命出發的問題意識，而不是成為單純地制造消耗能源的公司。”

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