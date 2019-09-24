文在寅向特朗普提議清除非軍事區地雷等保障朝鮮安全的構想. September. 24, 2019 08:01. by 紐約=文炳基記者 weappon@donga.com. 為出席聯合國大會正在美國紐約訪問的文在寅總統將於24日淩晨（當地時間23日）舉行韓美首腦會談。這是文在寅繼6月底與為參加板門店朝美會談而訪韓的特朗普總統舉行會談之後，時隔3個月再次舉行會晤。 文在寅計劃在此次會談中向特朗普提出韓國對保障朝鮮體制安全方案的構想。據悉，文在寅就朝鮮要求美國采取新的計算方法時提出的保障體制安全問題，提出了通過清除非軍事區地雷等降低南北常規軍事威脅的方案。隨著特朗普談到實現無核化的“新方法（new method）”，朝美對話得以舉行的可能性增大，在這種情況下，不僅是重啟金剛山旅遊、開城工業園區等放寬制裁問題，在保障體制安全方面，韓國也將作為直接當事者。文在寅在與特朗普會談之前，與聯合國秘書長安東尼奧·古特雷斯舉行會談，討論了為保障朝鮮體制安全而與聯合國合作的方案。 與文在寅總統壹同訪問紐約的外交部長康京和表示：“為重啟朝美對話的積極氛圍正在形成”，“美國方面的基本立場是，以開放的姿態對待安全保障、解除制裁問題。”

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