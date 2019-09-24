港媒：“殺人性房價是香港示威的根本原因”. September. 24, 2019 08:01. by 全彩恩記者 chan2@donga.com. 香港《南華早報》23日分析說，從6月初開始持續16周的香港反華示威的根本原因是“殺人性房價導致的兩極化”。報道指出，特別是當局以出售公共土地抵充不足的稅收，限制房地產供應，刺激了民心。 目前，香港上班族的年度中等收入為34.3萬港元（約5230萬韓元），住宅價格為716.9萬港元（約10.9327億韓元）。中等收入是指將全體家庭按收入順序排列時，準確占據中間位置的家庭的收入。不過，公共政策研究機構Democrafia稱，香港上班族要買壹套公寓，工資壹分不花攢起來，也足足需要20.9年。 這與當局的“朝三暮四”式政策有很大關系。從英國統治時期起，香港就降低了所得稅和法人稅，取消了繼承、轉讓、持有稅等。香港雖然吸引了世界各國的富人成為金融樞紐，但財源不足的當局卻以低價出售公共土地，來抵充不足的稅收。這些土地被少數房地產開發商拿走，他們修建了老百姓無法接近的豪華公寓等，賺取了巨額差價。通常情況下，地價在房地產開發中所占的比例在20%至30%之間，而在香港這壹數據卻高達60%至70%。 壹些人士提出了由當局強制收購開發商持有的部分土地的《土地回收條例》，以及為防止開發商在建造房屋後為等待房價上漲而遲遲不出售的行為發生而實施“空置稅”等等。不過，相當於目前香港稅收的33%，即1970億港元（約30萬億韓元）來自土地相關稅種，土地稅比重很大，不動產業的影響力很強，都令人懷疑是否實施。香港保險公團理事長程毛奇（音譯）指出，“若不能確保穩定的額外稅源，高地價將無法阻擋。”

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