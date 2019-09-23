美國壹直誇耀是“同盟富國”，如果只知道撈錢就會成為“同盟窮國”. September. 23, 2019 07:18. by 常駐華盛頓記者 李正恩 lightee@donga.com. “美國是‘同盟富國’，俄羅斯、中國、朝鮮等國家不是‘同盟窮國’嗎？” 7月，針對美國國防部二號人物、國防部副部長戴維•諾奎斯特舉行了人事聽證會，參議員丹•沙利文（共和黨）的發言給記者留下了深刻的印象。雖然聽說過資源富國或能源富國的說法，而他居然說起了同盟富國…… 沙利文議員在提及美國、韓國、美國與日本的防衛費分攤額磋商時問道：“如果磋商失敗，美軍撤出，對俄羅斯、中國、朝鮮是不是有好處？”諾奎斯特則迎合地說：“是的，美國有，但這些國家沒有的，就是同盟和夥伴。”從沙利文議員“應該謀求加強和擴大同盟”的囑托中，我們感受到了美國與“復仇者聯盟”等同盟國聯手的自信。 據美國國防部統計，美國通過《相互防衛條約》或國際條約建立同盟關系及夥伴關系的國家有近70個。它們不僅是美國應對核武器開發和戰爭威脅問題，也是美國應對環境、能源、貧困問題等全球面臨的挑戰的堅強後盾。世界最強大國美國為了維持全球影響力而介入的眾多國際懸案中，有很多事情是無力獨自承擔的。 “同盟富國”壹詞再次浮現，是在特朗普總統似乎貶低同盟的發言之後。“同盟更加利用我們”、“同盟更加惡劣”，他“敲打同盟”的頻率和力度正在逐漸提高。因此，不僅施壓要求增加防衛費分攤額至原先的5倍，人們還擔心在與朝鮮的談判中，把韓美聯合軍事演習貶低為“完全是在浪費金錢”並永久中斷。很難認為這種國家的態度是把同盟視為外交安全核心資源。 值得慶幸的是，美國議會或政治圈不斷出現指責的聲音。政府工作人員的認識也是如此。記者私下裏見過的壹位外交安保領域當局者悄悄地表示：“沒有必要擔心特朗普總統的話會成為政策。工作層面的氛圍有很大的不同。”他還說：“僅從每天在軍事領域保持密切的韓美溝通就能知道韓國是多麽重要的同盟。”他們還擔心東北亞兩個核心同盟韓國和日本之間的矛盾。上周在參議院外交委員會聽證會上，參議員羅伯特•梅嫩德斯向美國國務院助理國務卿大衛•斯蒂爾提問稱，“為應對中國的威脅，美國是否應該更積極地改善韓日兩國之間的關系”，也證明了這壹點。 從本周開始，以聯合國大會為契機，美國進行的首腦會談是確認特朗普政府對同盟的看法和方向的重要場合。將敏感的同盟議題作為議題的韓美首腦會談結果，也可能成為對其他國家產生影響的信息。如果讓同盟國失望的結果反復出現，美國也許會淪為“同盟窮國”。

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