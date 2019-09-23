朴城炫：“對索倫斯坦的挖起桿建議很有感觸，最好的生日禮物。”. September. 23, 2019 07:18. by 李憲宰 uni@donga.com. “安妮卡•索倫斯坦說，挖起桿擊球是以1碼(約91厘米)為單位調節距離的。我當時想，自己還差得遠呢。” 對於韓國女子高爾夫超級明星朴城炫(26歲)來說，21日是永遠留在記憶中的一天。她在江原襄陽的Seolhaeone金沙灘高爾夫球場舉行的“Seolhaeone Cellreturn傳奇賽”上，與在美國女子職業高爾夫(LPGA)巡回賽上取得72勝的傳奇人物索倫斯坦(49歲•瑞典)同組。 參加該大賽的有4名LPGA巡回賽現役選手(朴城炫、李旻智、萊克西•湯普森、阿瑞雅•珠塔努甘)和4名女子高爾夫傳奇選手(朴世莉、索倫斯坦、羅蕾娜•奧查婭、朱莉•英科斯特(目前還活躍在賽場上))。21日，現役和退役選手各選出一人，以兩人一組的方式展開18洞團隊比桿賽。 根據球迷投票，與索倫斯坦搭檔的朴城炫打出了高於標準桿2桿的74桿，獲得了冠軍。奧查婭-阿瑞雅組合和英科斯特-李旻智組合分別打出75桿76桿，朴世莉-湯普森組合打出81桿。 22日，4名現役選手展開了逐洞賽(每洞獎金由成績最好的選手拿走獎金的比賽方式)。比賽在大雨中進行，到10號洞為止，4名選手每人至少贏下了1個球洞。不過，由於受臺風影響，雨勢變得更大，最後在10號洞結束比賽。冠軍被贏得最多獎金(800萬韓元)的李旻智獲得。逐洞賽獎金1億韓元作為幫助江原道山火災民的善款捐出去了。 賽後，朴城炫再次提到了前一天與索倫斯坦同組進行比賽的經歷。“雖然我不太會英語，但同組進行比賽，我們兩人談了很多。‘雖然挖起桿擊球很沒意思，但需要很多練習’的建議讓我很有感觸。” 為了21日當天過生日的朴城炫，前一天球迷們和索倫斯坦在11號洞一起唱了生日歌。朴城炫說：“原本就不太在意過生日，今年好像收到了人生最好的生日禮物。” 另外，策劃此次大賽的朴世莉表示：“心情很激動，但身體有些跟不上。很久以前就夢想成真了。希望今後這一賽事能夠繼續下去。”

한국어