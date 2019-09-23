海外演出團參與，亞洲首個市中心街頭藝術慶典亮相. September. 23, 2019 07:18. by 林熙允記者 imi@donga.com. 第23屆果川慶典(海報，又稱果川表演藝術節)將於26日至29日在京畿果川市一帶舉行。 今年的活動還吸引了來自法國、英國、西班牙、愛爾蘭、瑞士、新加坡和加拿大的演出團參加，共分38個街道演出。主題是市中心的街頭藝術。新上任的藝術導演(龍仁大學戲劇系教授)金鐘錫表示：“以亞洲首個展示和發展街頭藝術慶典的自豪感和自尊心為基礎，正在準備新的飛躍。” 以果川為根據地成長起來的街頭藝術團體“創作中心丹迪”和“藝術火花畫廊”將負責開、閉幕式作品，引領大型街頭演出。開幕演出《與月亮的約會》，有30多名果川市民經過事先研討後參與演出。影片以童話的方式刻畫了在夢想和現實的分裂中挫折和苦惱的人的形象。閉幕演出《路》是以死亡和人生為主題，結合韓國和歐洲的多種形象制作的祭祀煙花移動演出。與觀眾一起散步，裝飾慶典的結局。在海外邀請作品方面，不能錯過歐洲馬戲團的熱門作品—法國空中馬戲團Cirque Rouages的《蘇達德，思念》。演出通過站在不斷晃動的兩條鋼絲上的四個人保持平衡，並完成空中秋千、走鋼絲等超越人類極限的動作，展現富有詩意的抒情故事。 慶典理事長金鐘川(果川市市長)表示：“將展示過去在果川看不到的新演出藝術，期待這次慶典能成為市民主導的慶典。”具體日程可以登錄慶典網站(www.gcfest.or.kr)進行確認。詳情咨詢：02-504-0945

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