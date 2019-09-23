特朗普：“最近3年裏做得最好的是和金正恩的關系”. September. 23, 2019 07:18. by 常駐華盛頓記者 李正恩 lightee@donga.com. 美國總統特朗普把與朝鮮國務委員會委員長金正恩的關系視為自己就任後3年間的代表性外交成果，接連向朝鮮發出以“良好關系”打頭的懷柔信息。 特朗普20日（當地時間）在白宮與澳大利亞總理斯科特•莫裏森舉行首腦會談前接受記者的提問時表示：“我認為，至少最近3年在這個國家發生的最好的事情，是我和金正恩有著非常好的關系。”他還補充說：“這是值得肯定的事情”，“他的國家（朝鮮）具有巨大的潛力，金委員長也知道這壹事實。” 特朗普在被問及與阿富汗塔利班領導人的和平談判破裂時說：“我曾有意舉行會談。我真的相信會談是好的。”他說：“即使說會談不順利也沒關系。這時也能知道對方。不要忘記，就算會談破裂，也有了解對方的收獲。” 他在談到朝鮮時還批評了過去的政府，稱“美國在過去50年裏從朝鮮那裏壹無所獲，毫無關系。”他是在通過強調自己通過與朝鮮的對話改變了狀況，以此作為外交功績。但是，對於與朝鮮的談判前景，他表現出了慎重的立場，稱“既有可能好，也有可能不好”，“並不是說會進展順利。”但他再次強調了朝鮮沒有進行核試驗的事實。 美國國務院針對最近朝鮮談判代表、外務省巡回大使金明吉表示歡迎特朗普提及“新方法”壹事，在回答媒體的提問時重申了原則性立場，即“只要確定時間和地點，就準備進行相關討論”。外交消息靈通人士表示：“朝鮮外務省第壹副相崔善姬和大使金明吉接連做出反應是值得關註的舉動”，“朝方首先提到了9月末，因此最晚10月初朝美會面的可能性很大。”

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