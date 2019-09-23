美國特種偵察機再次在首都圈上空飛行. September. 23, 2019 07:18. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 據悉，美國的特種偵察機RC-135W於19日在首爾等首都圈上空展開了對北(朝鮮)監視飛行。此前，該偵察機在北韓暗示要重啟北-美實務協商的16日，也曾出擊過首爾附近的上空。21日，根據軍用飛機追蹤網站《Aircraft Spots》的介紹，一架RC-135W偵察機於19日進入西海上空，以距離地位約10公裏的高度經過仁川、首爾和南楊州，飛到了春川附近。 被稱為“鉚釘接頭(rivet joint)”的RC-135W通過先進的電子傳感器，其主要任務是收集和分析通信•信號信息(SIGINT)。在停戰線以南也可以掌握朝鮮全境導彈發射相關的電子信號和通信信息。從5月到最近，在北韓連續進行4種新型武器挑釁前後，RC-135系列偵察機飛到了韓國。因此，有觀測認為，此次美國軍方是不是也捕捉到了挑釁征兆。也有人觀測說，這是美國對朝鮮發出的警告，即23日(當地時間)在美國紐約舉行韓美首腦會談之際，不要做出加劇緊張氣氛的行為。

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