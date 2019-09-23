三星QLED電視拉開與競爭對手之間的差距，上半年銷量超200萬臺. September. 23, 2019 07:18. by 柳根亨 noel@donga.com. 三星電子22日表示，量子點發光二極管(QLED)電視的全球銷量上半年(1~6月)超過200萬臺，與LG、索尼等有機發光二極管(OLED)電視(122萬臺)拉開了差距。三星電子和LG電子圍繞被評價為最佳分辨率技術的"8K電視"展開激烈的攻防戰,三星則強調了與競爭公司的超高差距。 據市場調查機構HIS Markit、三星電子等透露，今年上半年QLED電視共售出約200萬臺，與去年同期(87萬臺)相比增長了127%。相反，競爭產品OLED電視的整體銷售量(122萬臺)與去年同期相比只增長了15%。 從2017年上市到今年上半年，QLED電視累計銷量達到540萬臺。三星電子相關人士表示：“如果將QLED電視累計銷售面積加在一起，將達到汝矣島面積的2倍。預計下半年將銷售300萬臺，今年內將順利達成累計銷售800萬臺的目標。” 三星電子計劃，在75英寸以上的超大型電視機市場也繼續實施超差戰略。 據IHS Markit透露，在75英寸以上的超大型電視市場，三星電子的產品第二季度以53.9%的占有率繼續霸占榜首位置。三星電子方面解釋說：“QLED電視的總銷量中，14%是75英寸以上，而OLED電視僅2%是70英寸以上。” 三星電子影像顯示屏事業部副社長秋鐘錫表示：“將進一步擴大包括8K在內的QLED電視市場，鞏固公司在全球電視市場第一品牌的地位”，並強調稱，“將持續進行給消費者帶來新的價值的革新。”

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