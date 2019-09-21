接受調查的部長“與檢察官的對話秀”，他還是先傾聽輿論吧. September. 21, 2019 07:32. . 法務部長曹國昨天訪問了議政府地方檢察廳，與普通檢察官們進行了“與檢察官的對話”。曹部長計劃以後也將巡回全國各地的檢察廳，與檢察官們見面。指揮、監督檢察機關的法務部長，為改善檢察機關制度和組織文化而聽取現場意見，本身沒有任何問題。但是這樣的現場巡訪和對話也有合適的時機和方法。在檢察機關對圍繞本人和家人的各種疑惑進行調查、舉國上下壹片嘩然的情況下，曹部長親自到壹線檢察廳與檢察官會面，只能讓人懷疑其意圖。 曹部長的夫人東洋大學教授鄭京心因涉嫌偽造女兒收到的東洋大學校長名義的表彰狀而被起訴。女兒也就此接受了檢方的調查。被指定為鄭教授等人投資的私募基金的實際所有人的曹部長的堂侄曹範東，被法院簽發了拘捕令。曹部長本人也涉嫌操控私募基金的運用報告等，不久將接受調查。這樣的曹部長召集檢察官們談論檢察改革，是對部長地位的濫用，是寡廉鮮恥的事情。 更何況，以新設高層公職人員犯罪調查處（簡稱公調處）、將部分案件的調查權移交給警方為內容的《檢察改革法案》已被國會指定為“快速處理案”。檢察機關的改革不再是法務部的任務，而是國會的任務。但在這個時候會見檢察官們談論檢察改革，這可以解釋為是針對指示對自己進行調查的檢察首腦部和調查組的施壓，是表示調查不當的抗議。與安靜地指導訪問壹線檢察廳的前任部長們不同，執意掛上“與檢察官對話”的招牌召集普通檢察官，也是為了讓人聯想起過去前總統盧武鉉和檢察官們見面的政治意圖。 曹部長現在需要傾聽的對象不是普通檢察官，而是針對自己的輿論。超過3000名的教授參加了要求更換曹部長的《前現職大學教授時局宣言》。輿論調查結果也接連顯示，曹部長的任命不合適。不管調查正在進行中的各種疑惑是否違法，曹部長已經沒有資格擔任高層公務員。這樣的曹部長聲稱和檢察官們對話而在全國進行“巡回秀”，令國民感到不爽。

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