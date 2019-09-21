“從未走過之路”上的領導人. September. 21, 2019 07:32. by 朴湧 parky@donga.com. 不久前，美國國內外接連出現了帶有類似“2008年世界金融危機之後第壹次”等定語的罕見大型事件。14日發生了無人機對沙特阿拉伯核心石油設施的攻擊，兩天後的16日，國際油價創下了2008年12月以來的最高值。誰能料到，數十架無人機的攻擊會使約占世界5%的原油產量在壹夜之間蒸發殆盡？再加上美中貿易戰、香港反華示威、英國退出歐盟等，到處是雷區。 昔日充當“世界警察”、介入各國矛盾的美國總統說：“我們是世界上最大的能源生產國。我們不需要中東產原油和天然氣”，猶豫是否進行軍事介入，同樣也是問題。以費用問題為由，對介入中東和駐紮在海外的美軍感到厭煩的美國總統唐納德·特朗普表示：“我們成了為中東服務的警察。太不像話了。”“沒有美國的世界”的陌生陰影開始浮現。 美國本土的情況也類似。美國最大的汽車公司通用汽車自2007年以來時隔12年首次進入了罷工。克服金融危機後呈現上升趨勢的世界汽車市場壹蹶不振，勞資矛盾再次上演。通用汽車公司工會為了在市場放緩和電動車等技術變化中生存，預告將關閉在美國的4個工廠。 通用汽車的罷工充分說明了世界制造業放緩的現實。體現汽車產業動向的8月份世界汽車產業購買經理人指數（PMI）是2009年以後10年來的最低值。國際金融中心指出：“世界制造業景氣正在萎縮至僅次於過去主要危機局面的水平。”如果勉強起到支撐作用的世界服務行業景氣也出現萎縮趨勢，景氣停滯的爭議將加劇，金融市場的不安感也會進壹步加深。 美聯儲今年7月時隔10年零7個月再次下調基準利率，18日再度下調利率。這是為防止經濟衰退而進行的壹種第二次“預防註射”。特朗普對此並不滿意，提出“負利率”，向美聯儲加大施壓要求再次降息。美國的負利率是沒有人走過的路。美聯儲內外人士擔心，如果為提前防止經濟衰退而將基準利率下調過低，在真正陷入衰退時，央行將缺乏“實彈”來化解危機。11年前金融危機時，美聯儲將利率從5%降至零。也就是說，當時貨幣政策的余力非常充足。現行基準利率為1.75∼2.00%，沒有像金融危機時那樣下調的余力。 到處閃爍的危機信號並不壹定導致世界經濟停滯及地緣危機。盡管如此，各國領導人在經濟、安保、地緣危機交織的“復合危機”陰影中，必須走出壹條從未走過的路。 韓國對美國的安保依賴度很高，中東產原油的進口也僅次於中國和日本。韓國擁有通過自由貿易成長起來的小規模開放經濟結構，其他國家患“感冒”時患“肺炎”的可能性也很高。縝密分析危機因素並迅速做出應對的國家危機管理體系，必須比任何國家都要堅固。 就算如同壹體地行動、準備對策也忙不過來的當下，用英語吵架、展開難看的氣勢爭鬥的國內外交安保領導人，如何讓人相信並跟隨呢？要想引導國民走從未走過的道路，首先應該從領導人開始確確實實地調整心態。

한국어