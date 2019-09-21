兩年前經濟達到頂峰......政府推出的政策反而使經濟衰退. September. 21, 2019 07:31. by 周愛眞 jaj@donga.com. 據政府正式診斷，韓國經濟在2017年9月達到頂峰後開始下滑。有人批評說，現政府執政後的2年前，在經濟已經開始衰退的情況下，強行實施提高法人稅和最低工資等給經濟帶來負擔的政策，助長了經濟衰退。 國家統計委員會20日召開經濟統計分科委員會會議，分析了經濟下滑的標準循環日，分析結果顯示，2017年9月是最近景氣(經濟狀況)的頂點。2013年3月景氣達到谷底後，在54個月的歷史最長期間一直呈上升趨勢，直到2017年9月達到頂點之後才出現下滑。 統計委員會判斷景氣頂點的根據是，反映當前經濟趨勢的景氣同行指數循環變動值在2017年3~5月和9月達到最高值101後出現下降。2017年第三季度(7~9月)國內生產總值(GDP)的增長率也同比增加3.8%，達到頂峰。 根據統計廳的分析，2013年3月景氣低點之後內需開始恢復，同年第4季度開始世界經濟增長勢頭和交易擴大等，景氣改善趨勢擴大。接著，韓國經濟從2017年9月開始進入調整局面，2018年隨著世界經濟增長率放緩和美中貿易紛爭加劇等外部環境的惡化，增長幅度開始縮小。 問題是，由於經濟前景不明朗，有人擔心此次衰退局面將持續歷代最長的時間。過去最長的景氣收縮期是1996年3月至1998年8月(29個月)。如果到明年2月為止經濟持續不振，韓國經濟將維持30個月以上的景氣衰退趨勢。

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