有關人類最高發明書籍的所有歷史. September. 21, 2019 07:31. by 金起允記者 pep@donga.com. 這本書用一句話說可以被叫做“書的物種起源”。從書前的書籍開始，到“紙質書籍的時代已經結束”的死亡宣告下達的今天，這本書也記錄了書的變遷。人類制造的低級紙張成為創造人類特色的最高發明，其進化過程充滿了趣味。 作者曾在《金融時報》、《赫芬頓郵報》等刊物上發表有關符號學、標點符號的文章，集中於書的硬件。紙張與活字、印刷、出版、裝訂技術相結合，成為優秀的記錄物。紙質書籍成了“科學和技術的最前沿的產物”。 這本書的歷史可以定格為2000年。直到今天書的主材料—紙張被制作出來為止，經歷了古代埃及紙莎草和羊皮紙。文字的出現和印刷術的發明，奠定了知識生產的基礎。加上設計•插畫技術，成就了今天我們想起的書的外形形象。 在具備的外形上往其內填滿靈魂也是人類的責任。作家(耍筆桿子的人)、修士、發明家、印刷工匠等“出版人”每次都是經過無數次的思考才創作出書，引領變遷。因此，翻閱書籍的歷史，也是對人類歷史的回顧。 書在很長的一段時間裏，為了讓更多的人讀懂，給出了自己的答案。作者敘述道：“書呈長方形的原因是牛、山羊、綿羊的皮呈長方形；制作成便於操作的適當大小，這是因為今天人們喜歡這種大小的書。” 這本書本身包含著書這種東西的外形進化，因此書的質感、設計也很特別。說到《愛書家》，甚至讓人產生了收藏欲望。封面上原封不動地露出紙板，標題用白箔，副標題用黑色絲網印刷。就像建築物的設計圖一樣，封面上還忠實地寫著“書頭”“封面補講材料”“書背”“出版社標誌”等名稱。豐富的視覺資料也讓頁面流暢翻轉。 書中後半部分刊登的“書尾題署(Colophon)”也是一大賣點。作者說：“要想自然地結束這本書，通常都會在這裏寫結尾。但是，在印刷術初露端倪的初期，讀者最後看到的還是書尾題署。”意味著書後面一個位置面的書尾題署是過去印刷業者詳細記錄公司名稱、公司紋章、發行場所等的頁面。 “書是印刷在沒有酸成分的中性紙上，以636×900毫米規格的紙張，每平方米90克的重量，在京畿高陽市印刷所生產的，SM新SinMyungJo體，10.3點。以口袋書風格的八開版，制定了任何人都可以輕松購買的價格。” 雖然字裏行間關於“書中之書”的說明，用最近的話來說，有點近似於“TMI(Too Much Information•無需了解的信息)”，但讀起來卻始終讓人面帶微笑。正如看剛出生的孩子的出生記錄排行榜那樣，讓人感受到一股火熱的生命力。

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