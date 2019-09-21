連“名帥”希丁克都撐不住的中國足球. September. 21, 2019 07:32. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 胡斯•希丁克(73歲•荷蘭•照片)教練的中國舞臺挑戰以失敗告終。 中國《新華社》20日報道稱，“中國足協20日決定，將希丁克從國奧隊(現22歲以下國家隊)帥位上換下，並由前女足主教練郝偉暫代執教。” 在2002年韓日世界杯上率領韓國隊闖入四強後，“名帥”希丁克先後執教過澳大利亞、俄羅斯和荷蘭國家隊，並於去年9月成為中國國奧隊主教練，以備戰2020年東京奧運會。當時中國足協與希丁克簽訂了一份為期三年的合同，並表示“相信希丁克教練的領導能推動中國足球的發展”。據悉，希丁克的年薪為400萬歐元(約52.6億韓元)。 不過，希丁克與中國足協的摩擦、糟糕的成績，讓他的合同無法順利完成。中國足協認為“希丁克教練的奧運會預選賽準備效率不高”。據中國媒體報道，中國足協認為希丁克在觀察和啟用在中超聯賽中表現出色的潛力球員方面存在疏忽。希丁克做出觸及中國自尊心的發言也是導致雙方不和的原因之一。希丁克曾直言不諱地說：“中國選手的技術和體能都不好。以這樣的水平，很難進入奧運會。” 在這種情況下，中國國奧隊的成績也不理想。繼6月在巴西舉行的土倫杯上1勝3負戰績不佳後，8日在主場舉行的熱身賽上又以0比2完敗於韓裔主教練樸恒緒率領的越南22歲以下國家隊。

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