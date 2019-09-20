MLB國家聯盟賽揚獎去向仍不明朗. September. 20, 2019 08:20. by 金培中 wanted@donga.com. 與賈斯汀•伯蘭德(36歲•休斯敦太空人)占據一枝獨秀局面的美國職棒大聯盟(MLB)美國聯盟(AL)不同，國家聯盟(NL)賽揚獎(Cy Young Award)的去向依然撲朔迷離。 就在不久前，NL還處於“韓國怪物”柳賢振(32歲•洛杉磯道奇)、雅各布•迪格倫(31歲•紐約大都會)和馬克斯•舒爾澤(35歲•華盛頓國民)三足鼎立的格局。但是隨著常規賽臨近結束，即使一場比賽成績不佳，也會在競爭中被淘汰。 舒爾澤似乎會成為第一個被淘汰的人。在19日與聖路易斯隊的比賽中首發出場的舒爾澤在6又3分之2局內被對方擊出7個被安打(2個被本壘打)、11個脫三振，失5分，遭遇本賽季個人第7敗(10勝)。 截止到第7局2人出局，舒爾澤僅失掉2分，表現比較出色，但他此後接連遭到2壘打、安打，追加失分後被替補出場的馬特•維特斯(33歲)擊出2分本壘打。在前一天進行的賽揚獎模擬投票中，獲得42名記者團中23人的第一順位(每張5分)選票，以165分的總分排在第一位的舒爾澤當天成為失敗投手，再加上平均責任失分上升到2.81，事實上已在賽揚獎競爭中被淘汰出局。MLB.com評價道：“雖然最近一個月內展現出最佳面貌，在制造11個脫三振的同時沒有送出一個四壞球上壘，但因為本場第7局的潰敗一下子崩塌了。” 現在剩下的選手實際上只有柳賢振和迪格倫。截止到19日，柳賢振不僅占據MLB全體排名第一的平均責任失分(2.35)，而且在勝場數(12勝)上也比迪格倫強。迪格倫目前還未取得10勝，而且(9勝)的平均責任失分也僅為2.61，落後於柳賢振。 但這並不意味著柳賢振確實處於領先位置。有評價稱，在面對擊球手能輕松投出時速達160公裏強速球的迪格倫，本賽季共消化190局(NL第5位)，有望突破200局，而且三振數量也多達239個(第1位)，更適合贏得賽揚獎。如果去掉平均責任失分這一項，柳賢振的投球局數為168又三分之二局(第19位)，三振數為148個(第25位)，成績並不突出。 在15日進行的先發對決中，兩人均以7局無失分的成績完成好投，不分上下。從輪換出場順序上看，柳賢振和迪格倫可以分別再出場2次。接下來的比賽，兩人都要全力證明自己能否得到賽揚獎。

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