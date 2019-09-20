時隔33年後浮出水面的華城兇殺案嫌疑人，在真相的法庭上沒有公訴時效. September. 20, 2019 08:21. . “華城連環殺人案”的有力嫌疑人身份時隔33年終於浮出水面。經過警方的耐心調查，終於查明，來自3件受害人遺物的DNA與目前正在服刑的壹名無期徒刑囚犯壹致。警方還在對其他受害者遺物中的DNA進行比對。 在從1986年9月起的4年零7個月裏，共發生了10起華城連環殺人案，除了1988年9月殺害樸姓少女的尹某以外，沒有抓獲其他罪犯。調查和搜查共投入了205萬人，2.1萬多人接受了調查，但由於沒有收獲，遺留成為長期未結案案件。但隨著警方的不懈努力和調查方法的發展，終於查明了事實上曾陷入迷宮的犯罪。雖然還沒最終確定，而且公訴時效已過無法處罰，但有幸還能對受害者和遺屬們的痛苦帶來壹點點的安慰。 我們周圍還有很多長期未結案案件。各地方警察廳的未結案案件專班正在調查的殺人案件就達260多件。1991年大邱“青蛙少年失蹤事件”在時隔11年後的2002年發現了遺骸，但犯人仍然沒有被抓獲。1991年1月李亨浩（音譯）被誘拐殺害事件、1999年5月荒山恐怖襲擊中死亡的6歲金泰完（音譯）事件等也是如此。 2012年5月，美國紐約警方表示，時隔33年後逮捕了殺害1979年5月25日失蹤兒童伊頓·佩茨（當時6歲）的罪犯佩德羅·埃爾南德斯。這壹事件讓美國人心有余悸，甚至將佩茨失蹤的日子定為“失蹤兒童日”，但調查並沒有取得重大進展。但是，靠著沒有對犯人隨口的的牢騷疏忽不聽的居民申報和沒有放松調查之弦的警察的執著，終於抓獲了犯罪嫌疑人。 受到傷害已經很冤枉了，卻連是誰、為什麽犯下罪行也不知道，遺屬們只能帶著痛苦活著，他們的痛苦是難以想象的。曾是“青蛙少年”遺屬代表的禹鐘佑（音譯）在2011年發起“廢除反人倫犯罪公訴時效”的敦促運動時呼籲：“只要告訴我為什麽壹定要殺死小孩子，哪怕就這壹事實，也能給予5000萬韓元的懸賞金。”金泰完事件壹度成為廢除殺人罪公訴時效的契機，但該案件僅差了半個月未能適用。不存在完美的犯罪。就算廢除公訴時效沒有被追溯適用，不能把罪犯送上刑事法庭，也要壹查到底，送上事實的法庭。

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