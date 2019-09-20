明太魚何時能回來？. September. 20, 2019 08:21. . 韓國人在20世紀裏吃的最多的魚是什麽？東部海域的明太魚和西部海域的黃花魚。雖然每家每戶各有不同，但這次中秋祭祀上可能都準備了明太魚和黃花魚。明太魚是以魚幹、黃太或者煎魚的形式上桌。黃花魚則是或烤或燉吧。自古以來，祭祀桌上主要放的是當地容易買到的魚。明太魚和黃花魚就是那麽常見的魚。但是，明太魚從我們的大海中突然消失，又是什麽原因呢？ 某壹天，筆者在調查東海岸的漁業文化時，與修補漁網的六七十歲的漁民們進行了交談。以前，當被問及捕得最多的是什麽魚時，漁民們異口同聲地說是明太魚。“那時候，因為明太魚，荒山上都沒有葛藤。每個村子都有曬明太魚的曬魚場，因為沒有像現在壹樣的尼龍繩，都穿在葛藤上曬幹。就在上世紀50年代，每個港口還都布滿了捕撈明太魚的帆船。從高城、束草到三陟，海邊的人們全都靠明太魚生存。南北分裂之前，1、2月份乘帆船從三陟到鹹鏡道去捕撈明太魚。”壹艘汽船上坐了七八個人，每人都帶著自己的兩幅網。采取的是各人網住多少就帶走多少的方式。”漁民們不停地述說著關於明太魚的回憶。 當記者問到，原來抓到那麽多的明太魚為何消失時，他們爭先恐後地發表了各自的看法。駕駛海女工作船的李某說：“上世紀七八十年代，比起明太魚來，捕獲的明太魚幼苗更多。當時，我還以為是其他種類的魚。因為狂撈濫捕明太魚幼苗，明太魚絕種了。”掛網漁船船主樸某則認為，水溫上升是首要原因。從事章魚籠箱養殖的李某說，這是中國漁船在朝鮮海域進行“壹掃光”捕撈造成的。 實際上，水產業界認為，明太魚消失的原因是濫捕魚苗和水溫上升等綜合因素。據國立水產科學院透露，20世紀80年代每年捕獲明太魚10萬噸以上，但從90年代開始急劇減少到1萬噸左右。2000年代更加嚴重，2005年為25噸，2008年正式捕魚量為零。過去說“明太魚被狗叼走了也不管”，但現在“明太魚壹幹而凈了”的話成了現實。對此，國立水產科學院制作了“每條活明太魚最高支付50萬韓元”的懸賞海報，以確保受精卵。經過刻苦努力，2016年10月，我國在世界上首次成功完全養殖明太魚。由此，近年來對明太魚苗進行了放流。盡管如此，東海海域能不能再次看到充滿明太魚，仍是未知數。水產資源壹旦被破壞，恢復它需要刻苦的努力和時間。 “內臟是明太魚子醬，籽兒是明太魚籽 / 用腮做成的魚腮醬 / 魚眼珠烤來下酒 / 魚肉用來煮湯喝 / 什麽都舍不得丟的是明太。”就像歌詞所說，明太魚什麽都不丟掉，讓我們翹首期盼明太魚的回歸吧。

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